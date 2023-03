Bewerbsstart für Wehren Tolle Leistungen beim NÖ Feuerwehr-Funkleistungsabzeichen

Sebastian Zecha, Philip Bittner und Tobias Höfler sind nun stolze Besitzer des NÖ Feuerwehr-Funkleistungsabzeichens. Foto: NÖ LFV