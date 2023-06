Leader-Region „Thayaland“ wurde Wirklichkeit

Insgesamt 83 LEADER-Regionen finden sich nun in Österreich. Dies führt neben einer Dotierung für die Projektumsetzung von ca. zwei Millionen Euro in den nächsten fünf Jahren zu mehr Selbständigkeit und zu einem größeren Handlungsspielraum für seine Bürger. 13 Gemeinden des Bezirkes Waidhofen bilden dabei das Kerngebiet. Raabs und Ludweis-Aigen werden in der LEADER-Region Waldviertler Wohlviertel betreut. Ein eigenes Management sorgt dann für die professionelle Begleitung der hoffentlich vielen Projekteinreichungen. Diese Einreichungen werden voraussichtlich Ende Juli 2023 möglich sein.

„Diese LEADER-Region führt den Bezirk Waidhofen in die schon lange ersehnte Autonomie, die für den Bezirk eine maßgeschneiderte LEADER Strategie gebracht hat. Dabei sollen vor allem die Bewohner ihre Ideen und Projekte einbringen können. So werden mehr Fördergelder in die Region geholt und die Bevölkerung kann besser an der erfolgreichen Entwicklung im Bezirk teilhaben“ meint Obmann Eduard Köck. Diese Strategie wird dann von 2023 bis 2028 die Entwicklung für innovative Projekte bestimmen. Die Schwerpunkte werden in vier Aktionsfelder gegliedert und folgende Bereiche abdecken: Klima und Energie, Tourismus, Landwirtschaft, Soziales, Bildung usw.