100 Jahre Niederösterreich: Inflation „galoppierte“

Gegründet wurde die erste Sparkasse Österreichs 1819 im heutigen Wiener Gemeindebezirk Leopoldstadt. Und damit unbestritten in Niederösterreich. Die Leopoldstadt lag damals nämlich noch vor den Toren Wiens. Deshalb war es auch die NÖ Landesregierung, die die Statuten der „Ersten oesterreichischen Spar-Casse“ genehmigte. Die Sparkasse in Groß Siegharts hat am 15. April 1874 erstmals ihre Schalter geöffnet.

Die Gewinne der Sparkassen wurden entweder dem Eigenkapital zugeführt oder gemeinnützig für ihre Region verwendet. Durch große Spenden ermöglichten die Sparkassen den Bau von Schulen, Krankenhäusern, Theatern, Museen und so weiter.

Mit Beginn des Ersten Weltkrieges änderte sich das Umfeld der Sparkassen total, und statt Gemeinnützigkeit hatte oftmals das wirtschaftliche Überleben oberste Priorität. Der umfangreiche Kauf von Kriegsanleihen während des Ersten Weltkrieges und die enorme Inflation nach Kriegsende fügten den Sparkassen schweren Schaden zu. Diese Existenzkrise der Sparkassen konnte durch eine Erweiterung der Geschäftsfelder abgewendet werden. Die diesbezüglichen Verhandlungen dauerten von 1920 bis 1922. Damit war es den Sparkassen gestattet, auch Kontokorrentkredite, Pfanddarlehen zu vergeben und als dritte Säule ihrer Tätigkeit das Dienstleistungsgeschäft zu forcieren (kommissionsweiser An- und Verkauf von Valuten und Devisen).

In die Zwischenkriegszeit fiel auch die Gründung des Weltspartages, wobei der „erzieherische Charakter“ und das „Ideal der Sparsamkeit“ besonders hervorgehoben wurden.

Eines der größten Pro blemfelder war die galoppierende Inflation, die 1922 einen Höhepunkt erreichte. Sie hatte nicht nur die Ersparnisse der Bevölkerung, sondern auch die Aktiva der Banken weitgehend entwertet. Zwischen Dezember 1921 und September 1922 stieg beispielsweise der Preis für einen Laib Brot von 160 auf 5.760 Kronen, die Preise für ein Kilogramm Mehl und für ein Kilo Schweinefleisch kletterten in dieser Zeit auf das Dreißig- und Vierzigfache. In der Folge fiel der Wert der Krone auf ein Fünfzehntausendstel ihres Wertes von 1913.

Erst mit der Unterstützung des Völkerbundes und durch eine wahre „Rosskur“ konnten erste Ansätze zur Besserung erzielt werden. Als erster wichtiger Schritt wurde am 20. Dezember 1924 eine Währungsreform beschlossen. Die Krone hatte nach nur etwa 30 Jahren ausgedient. Schilling und Groschen wurden im Verhältnis 10.000 Kronen = 1 Schilling um getauscht.

In Groß Siegharts wurde im November 1920 beschlossen, „das elektrische Licht in die Amtsräume der Sparkasse Groß Siegharts einzuleiten“, außerdem wurde der „Geschäftsverkehr“ auf alle Werktage (halbtags) ausgeweitet.

