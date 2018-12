Zu insgesamt 14 Verkehrsunfällen mussten die Feuerwehren in der vergangenen Woche im Bezirk Waidhofen an der Thaya ausrücken.

"Nachdem es am Dienstagvormittag wieder zu schneien begonnen hatte, kamen durch die winterlichen Fahrbahnverhältnisse immer wieder Fahrzeuge von der Straße ab", meldete die Feuerwehr in einer Aussendung. Die Unfälle gingen zum Glück glimpflich aus, Samstagnacht stürzte ein vollbesetzter PKW bei Kleinreichenbach in den Graben. Aber der Reihe nach.

Am Dienstag gegen halb 8 Uhr früh rückten die Einsatzkräfte der Feuerwehr Groß-Siegharts-Stadt Richtung Schönfeld (Bezirk Zwettl) aus, um einen Pkw zu bergen. Wenig später rutschte ein Autolenker mit seinem Fahrzeug in Kleinmotten von der Straße und blieb mit der Bodenplatte am Fahrbahnrand hängen, die beiden hinteren Räder hingen in der Luft. Die Feuerwehren Weißenbach und Gastern hoben den PKW mit Hebekissen an und zogen ihn wieder auf die Fahrbahn zurück.

In der Nacht auf Mittwoch wurde die Feuerwehr Thaya kurz nach 2 Uhr Früh zu einer Fahrzeugbergung auf die B36 Richtung Waidhofen gerufen, um 4.30 Uhr rückte die Feuerwehr Kleingöpfritz aus um einen hängengebliebenen Pkw in Artolz zu bergen. Kurz darauf wurde die Feuerwehr Waldreichs zu einer Fahrzeugbergung in die dortige Hauptstraße gerufen: Ein Autofahrer war von der Straße abgekommen und blieb im angrenzenden Feld hängen. Mit dem Feuerwehrfahrzeug zogen die Einsatzkräfte den Wagen zurück auf die Straße und der Lenker konnte seine Fahrt fortsetzen.

Am Donnerstagvormittag kam es zu einer Lkw-Bergung bei Schlader (Gemeinde Karlstein). Ein Lastwagen drohte samt Anhänger in den Graben zu rutschen, die Feuerwehren Schlader und Karlstein sicherten das Gespann und zogen es anschließend wieder zurück auf die Fahrbahn. Am Abend stürzte ein Fahrzeuglenker auf der L59 bei Thuma (Gemeinde Karlstein) in den Straßengraben und blieb seitlich liegen. Die Feuerwehren Thuma und Karlstein führten die Bergung durch.

Freitagmittag krachten in einer Kurve zwischen Waidhofen an der Thaya und Wohlfahrts (Gemeinde Waidhofen-Land) zwei Autos zusammen und wurden dabei stark beschädigt. Eine Weiterfahrt war nicht mehr möglich, die beiden Fahrzeuge wurden von der Feuerwehr Waidhofen/Thaya abtransportiert. Die Feuerwehren Vestenpoppen-Wohlfahrts stand ebenfalls im Einsatz. Am Nachmittag musste die Feuerwehr Weißenbach zu einem Unfall nach Kleinmotten ausrücken.

Einen größeren Einsatz gab es am frühen Samstagmorgen in Kleinreichenbach (Gemeinde Windigsteig): Die Leitstelle des Rettungsdienstes meldete kurz nach 3.30 Uhr einen schweren Crash auf der L67 zwischen Kleinreichenbach und Schwarzenau, bei dem eine Person im Auto eingeklemmt sei. Sofort alarmierte die Landeswarnzentrale die Feuerwehren Kleinreichenbach, Windigsteig und Schwarzenau (Bezirk Zwettl) zur Menschenrettung.

Ein vollbesetzter Pkw war in einer Rechtskurve auf der schneeglatten Fahrbahn von der Straße abgekommen, in den Straßengaben gestürzt und war auf der Beifahrerseite liegen geblieben. Der Einsatzleiter der Feuerwehr Kleinreichenbach verschaffte sich nach der Ankunft einen Überblick der Lage und konnte rasch Entwarnung geben: Alle Personen konnten sich selbstständig aus dem Pkw befreien.

Ein Insasse zog sich eine leichte Verletzung zu und wurde vom Roten Kreuz ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr Schwarzenau barg den Unfallwagen, nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet. Neben den Einsatzkräften der Feuerwehr waren das Rote Kreuz und die Polizei am Unfallort.

Samstagnachmittag rückten die Feuerwehren Diemschlag, Kollmitzdörfl und Waldreichs zu Fahrzeugbergungen in ihren Einsatzbereichen aus.