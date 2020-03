Realisiert wird diese Betreuung mit einem Teil der Lehrer-Belegschaft: „Die Einteilung ist so abgestimmt, dass nicht zu viele Lehrer gleichzeitig in der Schule sind. Außerdem finden keine Konferenzen statt, es soll vermieden werden, dass sich alle im Konferenzzimmer zusammensetzen“, erläutert Direktor Roland Senk.

In Betreuungsgruppen eigener Tisch für jeden Schüler

Archiv AHS-Direktor Roland Senk sieht keine Probleme bei der Umstellung auf Fernunterricht.

Auch in den Betreuungsgruppen werde versucht, jedem Schüler einen eigenen Tisch zu bieten, um zu nahen Kontakt zu vermeiden. Die Eltern wurden entsprechend informiert. Realisiert wird diese Betreuung mit einem Teil der Lehrer-Belegschaft: „Die Einteilung ist so abgestimmt, dass nicht zu viele Lehrer gleichzeitig in der Schule sind. Außerdem finden keine Konferenzen statt, es soll vermieden werden, dass sich alle im Konferenzzimmer zusammensetzen“, erläutert Direktor Roland Senk.

Auch in den Betreuungsgruppen werde versucht, jedem Schüler einen eigenen Tisch zu bieten, um zu nahen Kontakt zu vermeiden. Die Eltern wurden entsprechend informiert. „Wer sein Kind in die Betreuungsgruppen schicken möchte, muss dies bis Montag früh bei uns melden. Wir müssen wissen, wer kommt, damit die Beaufsichtigung und Einhaltung der Aufsichtspflicht sichergestellt sind, und nicht etwa der Fall eintritt, dass ein Schüler von den Eltern in die Schule geschickt wird, sich dann aber in der Stadt herumtreibt, und keiner weiß etwas davon“, führt Senk aus.

Senk: „Umstellung auf Fernunterricht kein Problem"

Die Oberstufenschüler müssen zu Hause bleiben. „Wir haben bereits vor der Corona-Krise mit Lernplattformen gearbeitet, von daher ist die Umstellung auf Fernunterrricht in der Oberstufe kein Problem. Bisher wurden diese Plattformen eher zur Übermittlung und Zurverfügungstellung von Lernmaterial genutzt, jetzt werden wir sie eben auch zur Übermittelung und Abgabe von Übungsaufgabe nutzen“, erklärt Senk.

Eine Verschiebung des Reifeprüfungstermins sei noch kein Thema. Und es gibt eine gute Nachricht für die angehenden Maturanten: Die Präsentationen der vorwissenschaftlichen Arbeiten können stattfinden, wobei hier die Schüler nur kurz in die Schule kommen und in kleinem Kreis ihre Präsentation halten.

In der Unterstufe werden Übungsaufgaben für Schüler, die zu Hause bleiben, ebenfalls auf elektronischem Weg per Mail übermittelt. Als „Backup“ sollen Arbeitsblätter in der Schule aufgelegt werden, die von den Erziehungsberechtigten abgeholt werden können.

Polytechnische Schule: Schüler mit Aufgaben versorgt

Karin Widhalm PTS-Direktor Franz Jauk: „Schüler sind für kommende drei Wochen mit Aufgaben versorgt.

Auf der anderen Straßenseite der Gymnasiumstraße steht ab Montag der Unterricht in der gewohnten Form still: Die Polytechnische Schule (PTS) gilt, da sie die neunte Schulstufe darstellt, als Oberstufe und ist daher geschlossen. „Die Schüler sind zu Hause, aber die Schulleitung und ein Lehrer-Journaldienst sind anwesend und können sich um Anfragen kümmern“, sagt Direktor Franz Jauk.

Die Schüler wurden, da es an der PTS noch keine einheitliche E-Learning-Plattform gibt, auf herkömmlichem Weg mit Lernstoff für die kommenden drei Wochen versorgt. „Sollte die Schließung nach den Osterferien noch anhalten, werden wir uns etwas anderes überlegen müssen. Wir werden die nächsten drei Wochen nutzen, um uns zu überlegen, wie wir ein E-Learning-System aufbauen können“, kündigt Jauk an.

Eine besondere Herausforderung für die PTS sei die Unmöglichkeit, den Praxisunterricht in den Werkstätten abzuhalten. „Dafür gibt es in dieser Zeit einfach keine Ersatzmöglichkeit, das kann man nicht zu Hause machen“, stellt Jauk klar.

HAK setzt auf E-Learning und Abgabefristen

Michael Schwab HAK-Direktor Rudolf Mayer sieht seine Schule gut auf E-Learning vorbereitet.

In der Handelsakademie sieht man sich, nicht zuletzt dank der Einführung des neuen Zweigs „Digital Business“ gut vorbereitet auf den nun anstehenden Fernunterricht. „Wir werden unseren Schülern je nach Gegenstand Aufgaben und Übungen geben, entweder per Mail oder über Lernplattformen, jeweils mit gewissen Abgabefristen, damit ein sinnvolles und zielgerichtetes Arbeiten gewährleistet ist“, verkündet Direktor Rudolf Mayer. Zunächst soll nur bereits gelernter Stoff gefestigt werden, eventuell könne man später auch dazu übergehen, die Schüler neue Kapitel vorbereiten zu lassen.

Ab Montag haben nur noch die Schulleitung und das für die Verwaltung notwendige Personal Anwesenheitspflicht, Lehrer sollen nur bei Bedarf in die Schule kommen, um die sozialen Kontakte zu minimieren. Für die Reife- und Diplomprüfungsklassen gibt es eine Sonderregelung, die bei Bedarf Treffen von Lehrern und Schülern in Kleingruppen erlaubt. Auch die Präsentationen der Diplomarbeiten können in kleinem Kreis und unter Einhaltung bestimmter Vorsichtsmaßnahmen stattfinden.

HTL: Lehrer entscheiden über Kommunikationsweg

Gerald Muthsam HTL-Direktor Wolfgang Hörmann stell Lehrern die Wahl des Kommunikationsmittels frei.

An der HTL-Karlstein wurden vor der Schließung der Schule die Kontaktdaten der Schüler aktualisiert und den Schülern kommuniziert, dass sie als verlässliche Quelle alle aktuellen Informationen auch immer wieder über das WebUntis bzw. die Schulhomepage erhalten würden, erklärt Direktor Wolfgang Hörmann. „Wir haben eine funktionierende Kommunikation zwischen Schule und Schülern bzw. zwischen Lehrern und Schülern hergestellt. Jedem Lehrer ist es überlassen, wie er autonom für sich mit den Schülern diese Kommunikation umsetzt. Für die Lehrer wurde eine Kernzeit für die Erreichbarkeit eingerichtet, in der sie zuhause für die Schüler erreichbar sein müssen“, erläutert er.

Alternativen für Schüler ohne Internet im Angebot

„Wir stellen von der Schule einiges an technischen Möglichkeiten zur Verfügung, ich lege aber nicht fest, welche davon ausschließlich zu verwenden ist. Ich kann nicht verlangen, dass beispielsweise alles über das Internet erfolgen muss, wenn der Schüler keinen Internetzugang hat. Nur E-Learning über Smartphone ist nicht geeignet“, meint der Direktor weiter. Hier gäbe es Möglichkeiten mit dem Lehrer andere Vereinbarungen zu treffen, wie das Arbeiten mit dem Schulbuch. Es wurden auch schon Portfolio-Mappen ausgegeben mit Kopien von Aufgaben, die zu bearbeiten seien. Diese Arbeiten werden per Telefon besprochen oder der Schüler schickt das bearbeitete Blatt per Post. Die seien aber nur extreme Einzelfälle.

Andere Möglichkeiten bestehen auch über Lernplattformen wie Moodle oder der Plattform „Microsoft Team“, in der auch Aufgaben in Ordnern hinterlegt werden, die der Schüler über seinen Zugang per Internet abrufen kann.

Fernunterricht für Maturanten

Maturanten haben eine spezielle Betreuung. Sie haben jetzt schon entsprechende Maßnahmen zur Vorbereitung auf die Teilprüfungen zu treffen, und sind mit ihren Betreuern für die Endfassung der Diplomarbeit im besonderen Kontakt zum zusätzlichen Unterrichtsprogramm. Sie haben also einen Fernunterricht sowie eine Fernvorbereitung auf die bevorstehenden Matura- bzw. Abschlussprüfungen.

Für den Werkstättenunterricht ist momentan vereinbart, dass der fachpraktische Unterricht ersatzlos entfällt bzw. so gut es geht auch über den Fernunterricht durchgeführt wird.

Schülerwohnheim ist geschlossen

Das Schülerwohnheim ist natürlich auch geschlossen. Kritisch ist es bei den Schülern aus Südtirol. Diese reisen jedoch auch nach Hause, da die Hoffnung besteht, dass die Sperren nach Ostern wieder aufgehoben werden. Der Schüler aus Japan wird sich an einem anderen Ort in Österreich aufhalten und nicht nach Japan heimreisen.