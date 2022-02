Als das Hochwasser den Bezirk heimsuchte

Ein Jahrhunderthochwasser hatte im August 2002 ganz Niederösterreich heimgesucht. Auch der Waidhofner Bezirk war damals stark betroffen.

Die Katastrophe kam in zwei Schüben. Anhaltend starke Regenfälle sorgten zunächst am 7. August 2002 für steigende Pegelstände der Flüsse, darunter auch der Thaya. Rasch wurden die ersten Feuerwehreinsätze nötig.

Dramatisch wurde die Lage am 8. August in den frühen Morgenstunden. In Waidhofen wurde die Badgasse überflutet, in Windigsteig standen Keller und Wohnräume unter Wasser, außerdem musste die Durchfahrtsstraße von Markl zur Heroutmühle zeitweise gesperrt werden. In Raabs wurden Pegelstände bis zu fünf Metern gemessen. Die Konsequenzen hielten sich allerdings noch in Grenzen. Durch den massiven Einsatz der Feuerwehr konnte das Wasser vom Raabser Hauptplatz ferngehalten werden.

Als die Pegelstände wieder sanken, glaubte man, das Schlimmste überstanden zu haben. Bei der jährlichen Festveranstaltung der Feuerwehr Waidhofen feierte man den vermeintlichen Sieg über die Flut.

Doch am Sonntag, dem 11. August spitzte sich die Lage durch ein ausgedehntes Italientief erneut zu. Gegen 20 Uhr kam die erste Einsatzmeldung ‚Hochwasser in Loibes‘. Dabei war dieser Ort eigentlich aufgrund der topografischen Lage nicht hochwassertypisch.

Aufgrund der dramatischen Lage wurde zum ersten Mal in der Geschichte des Waidhofner Bezirks ein Führungsstab im Feuerwehrhaus eingerichtet. Für Aufregung sorgte eine Meldung aus Tschechien, dass der Stausee Landstein überläuft, was sich letztlich als Anzeigenfehler herausstellte.

Durch den anhaltenden Regen stieg die Thaya auf ungeahnte Höhen. Die Feuerwehren begannen rasch, eine interne Kommunikationsinfrastruktur über Funk aufzubauen, um sich ein besseres Bild der Lage machen zu können. Durch per Funk durchgegebene Pegelstandmeldungen konnte die Fließgeschwindigkeit der Thaya von Waidhofen nach Raabs bestimmt werden.

Evakuierungen in mehreren Orten nötig

In den Abendstunden des 12. August standen immer mehr Feuerwehren im Einsatz, besonders intensiv in Vitis, Jaudling, Windigsteig, Waidhofen, Vestenpoppen, Dobersberg, Karlstein und im gesamten Gemeindegebiet Raabs entlang der Thaya von Speisendorf bis Eibenstein. In weiterer Folge wurden Evakuierungen nötig, so etwa in Kollmitzgraben. Dort gab es einige Leute, die sich in die oberen Stockwerke zurückgezogen hatten und sich weigerten, mitzukommen. Es wurden dann Vorbereitungen getroffen, diese Personen notfalls per Hubschrauber zu bergen.

In anderen Gebieten wurden Teilevakuierungen durchgeführt. Diese betrafen die Badgasse in Waidhofen und bestimmte Gebäude im Dobersberger Raum und in Groß Taxen. Besonders schlimm traf es die ältere Eigentümerin eines Einfamilienhauses im Bereich Dobersberg - sie stand am Rande des Selbstmordes. Hier musste die Feuerwehr auch noch psychologische Arbeit leisten.

In Waldkirchen wurde die Brücke zur Hanfthalmühle komplett überflutet, die Familie Lauermann musste samt Baby in einer Baggerschaufel evakuiert werden. In Raabs waren die Feuerwehrleute machtlos gegen die Gewalt des Wassers, das nach und nach den Hauptplatz flutete. Die Männer hatten gekämpft, als sie aufgeben mussten, flossen Tränen. Immerhin gab das langsam steigende Wasser den Betroffenen Zeit, die wertvollsten Sachen in Sicherheit zu bringen.

In der Liebnitzmühle wurden diesmal auch die Freizeitanlage und Teile des Restaurants überflutet. Als Vorsichtsmaßnahme wurden auch Hotelgäste in Sicherheit gebracht. Gefahr drohte in Raabs im Bereich der alten Stadtmauer, die provisorisch abgestützt werden musste, da nicht auszuschließen war, dass sie unter dem Druck der Wassermassen zusammenbricht.

In Raabs war fast jedes Gebäude entlang der Thaya betroffen. So auch die Landschaftsapotheke, wo damals Jutta Baurek die Flut hautnah miterlebte. Der Keller der Apotheke lief komplett mit Wasser voll, wobei auch eine Sammlung hochwertiger Weine den Fluten zum Opfer fiel. Am schlimmsten betroffen war das Gasthaus von Manfred Raffetseder.

Im Raabser Hallenbad drohte das zur Wasseraufbereitung verwendete Chlorgas auszutreten. Als Vorsichtsmaßnahme wurden die Chlorgasflaschen abgeschlossen, geborgen und durch die Lieferfirma fachgerecht entsorgt. Sorge bereiteten den Einsatzkräften auch aufschwimmende Heizöltanks in Privathäusern.

In Waidhofen musste ein Stickstofftank der Firma Henkel geschützt werden, der nicht unter Wasser geraten durfte. Es gelang, die Wassermassen lange zurückzuhalten – trotzdem entstand ein Schaden von rund 600.000 Euro.

Rettungsaktion für Technik in der HTL Karlstein

In der HTL Karlstein versuchte der damalige Direktor Ingo Faseth zusammen mit den Schulwarten zu retten, was zu retten war. Das Untergeschoss stand samt Maschinen und allem Inventar 40 Zentimeter tief unter Wasser. Computer wurden abgebaut, das Netzwerk abgestellt und die Maschinen teilweise noch verfrachtet. Mehr als 1.300 Quadratmeter Gänge, Werkstätten, Labors, der EDV-Saal und der zentrale Serverraum waren überflutet worden.

Die blitzartige Rettungsaktion in der Nacht hatte einen noch größeren Schaden vermieden. Am darauf folgenden Tag begannen die Aufräumarbeiten, an denen auch zahlreiche Lehrkräfte beteiligt waren. Unzählige Maschinen und Werkzeuge mussten zerlegt, gereinigt und frisch eingefettet werden, um die Verrostung zu verhindern. Trotzdem war der Schaden enorm. Die Heizzentrale musste komplett erneuert werden, Türen, Kästen, Ausbildungsmaterial und schriftliche Unterlagen waren durch das Wasser größtenteils unbrauchbar gemacht worden. Insgesamt entstand ein Schaden von mehreren hunderttausend Euro.

Am Höhepunkt der Flut standen alle (damals) 121 Feuerwehren mit rund 3.000 Mann mit 272 Fahrzeugen im Einsatz und leisteten an die 45.000 Stunden.

