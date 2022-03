Arbeiterkammer-Jahresbilanz: „Oft reicht ein Gespräch“

Werbung

Im Rahmen einer gemeinsamen Pressekonferenz in der AK-Bezirksstelle Waidhofen, an der auch Direktor-Stellvertreter Christian Farthofer teilnahm, präsentierten die Arbeiterkammer-Bezirksstellen Waidhofen, Gmünd und Zwettl am 23. März ihre Arbeitsrechtsbilanz.

„Es ist wichtig, dass unsere Mitarbeiter auch in Pandemiezeiten immer für die Arbeitnehmer erreichbar waren und sind“, betonte Farthofer und lobte die gute Struktur und Zusammenarbeit im Waldviertel zwischen Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite. „Oft reicht ein unbürokratisches Gespräch, um Differenzen beizulegen.“ Auf die Situation für Pendler ging er ein und meinte, dass es nur etwa neun Prozent der Arbeitnehmer möglich sei, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit zu kommen.

Bezirksstellenleiter Christian Hemerka erläuterte einen besonders schwerwiegenden Fall einer Dienstnehmerin, die in einem Gastronomiebetrieb tätig war. Während der Kurzarbeitsphase wurde sie gekündigt. Sie erhielt weder eine Endabrechnung noch eine Kündigungsentschädigung.

„In diesem Fall reichte eine Intervention der Arbeiterkammer und ein Verweis auf die Sozialpartnervereinbarung, dass eine Kündigung frühestens ein Monat nach Ende der Kurzarbeit erfolgen darf. Das hatte Erfolg und der Arbeitnehmerin wurden die ihr zustehenden 1.125 Euro nachbezahlt“, berichtete Christian Hemerka.

Mehr als 7.000 Menschen suchten im Vorjahr Unterstützung bei den Arbeits- und Sozialrechtsexperten der Arbeiterkammer. „Manchmal ging es nur um eine rasche Auskunft zu Kurzarbeit, Homeoffice, einvernehmliche Lösung oder Quarantänebestimmungen“, erklärte Hemerka, „In fast 3.500 Fällen benötigten die Arbeitnehmer hingegen weiterführende Beratung und Unterstützung.“ Im Arbeits- und Sozialrecht wurden rund 508.000 Euro eingebracht, davon 62.800 als Insolvenzvertretung. Insgesamt konnten für die Mitglieder 717.000 Euro „erstritten“ werden.

Die Arbeitnehmer sind am Limit

Michaela Schön, Betriebsrätin der Firma Pollmann aus Karlstein, berichtete von der schwierigen Situation der Arbeitnehmer in der Auto-Zuliefer-Branche: „Nach zwei Jahren Pandemie und jetzt auch noch mit den Auswirkungen der Ukraine-Krise ist die Belegschaft erschöpft. Wir haben rund 380 Arbeitnehmer, für die Homeoffice keine Alternative darstellt. Besonders wichtig ist es, die Gesprächsbasis nicht zu verlieren. Grundsätzlich ist jedoch einmal die Politik gefordert zu schauen, dass bei den Menschen auch etwas im Börsel bleibt. Die Mitarbeiter sind am Limit!“

Andreas Hitz von der Gewerkschaft Bau-Holz berief sich ebenfalls auf den Handlungsbedarf der Regierung: „Wenn ich von einem aktuellen Abschluss von 4.2 Prozent Lohnerhöhung am Bau höre, dann klingt das im ersten Moment zwar ganz gut, es kann jedoch die enorme Preissteigerung, die wir derzeit erleben, in keiner Weise abfedern.“

