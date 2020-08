Die Arbeitslosenzahlen schnellten im Frühjahr durch die Corona-Pandemie in lichte Höhen. Betrachtet man aber das erste Halbjahr, so sticht ins Auge, dass das Waldviertel im Durchschnitt der ersten sechs Monate unter allen Vierteln des Landes den geringsten Anstieg der Arbeitslosigkeit verzeichnete.

Die Quote stieg „nur“ um 1,7 auf durchschnittlich 8,1 Prozent (NÖ-gesamt: +2,2 %), 26,9 Prozent mehr Arbeitslose im Vergleich zur ersten Hälfte 2019 sind deutlich unterm NÖ-Schnitt (32,7 %). Das Kurzarbeits-Modell scheint Schlimmeres verhindert zu haben. Aber: Gefürchtet wird, dass sich die Situation im Herbst wieder verschlechtert.

Quelle: AMS; NÖN-Grafik: Gastegger Illustration: Golden Sikorka/Shutterstock.com Arbeitslosigkeit in Niederösterreich

Der rettende Anker der Kurzarbeit sicherte auch in Waidhofen das Überleben vieler Betriebe. Im März stieg die Arbeitslosenquote auf 9,5%, einem Plus von 40% zum Vorjahr. Im April waren es 9,1%, was sogar eine Steigerung von 72% zum Vorjahr darstellte. Nach Einführung der Kurzarbeit sanken die Zahlen seitdem kontinuierlich auf zuletzt 6,3% im Juni. Gerade zu Beginn der Krise sei die Einführung der Kurzarbeit lebensrettend gewesen.

Kurzarbeit in 256 Betrieben

Im weiteren Verlauf normalisierte sich die Situation langsam. „Die meisten beantragten die Kurzarbeit für einen Zeitraum von drei Monaten, aber bereits im Mai konnte in vielen Betrieben wieder die normale Arbeit aufgenommen werden“, berichtet die AMS-Bezirksstellenleiterin Edith Zach. Insgesamt wurde bei 256 Betrieben im Bezirk die Kurzarbeit eingeführt, was im Endeffekt fast 3.700 Personen betraf.

Zur Absicherung behielten manche das System auf dem Papier weiterhin bei, doch wie viele tatsächlich noch danach arbeiten ist fraglich. Ab Oktober wird jetzt ein neues Modell angedacht, um auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein. Die mögliche Anspruchszeit wird dabei auf sechs Monate verlängert.

Ein guter Branchenmix trug enorm viel bei

Wichtiger Faktor neben dem Kurzarbeitsmodell war die Branchenvielfalt im Bezirk und die große Menge an kleinen und mittelgroßen Betrieben gewesen. „Der gute Branchenmix hat einiges zur erfolgreichen Bewerkstelligung der Krise beigetragen“, erklärt Wirtschaftskammer-Bezirksstellenobmann Dietmar Schimmel. „Die Krise ist trotzdem noch nach wie vor in allen Bereichen quer durch den Bezirk zu spüren.“ Vor allem die Gastronomie steckt momentan in einem tiefen Loch. Auch die vielen Produktionsstätten im Bezirk würden weiterhin leiden.

Positive Zeichen gibt es von der Friseur und Wellness Oase Silvia. Während einige Branchenkollegen über schrumpfende Kundenzahlen klagten, läuft das Geschäft laut Geschäftsführerin Silvia Schuh tadellos. „Wir haben genau so viele Kunden wie vor der Krise. Die Kurzarbeit haben wir bereits hinter uns und wir arbeiten schon wieder im Normalbetrieb.“ Von einer negativen Auswirkung von Einschränkungen, wie Maskenpflicht oder strikter Terminvereinbarung keine Spur.