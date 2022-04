Arbeitslosenzahlen: Ukraine Krieg nicht spürbar

Werbung

Die Auswirkungen der Corona-Krise auf den Arbeitsmarkt scheinen vorläufig überwunden und negative Folgen der Sanktionen im Zuge des Einmarsches Russlands in der Ukraine noch nicht spürbar. Der Arbeitsmarkt befindet sich weiterhin auf Erholungskurs. Die Zahl der Langzeitarbeitslosen sinkt ungebrochen.

„Wir haben eine gute Ausgangslage, um die großen Herausforderungen zu meistern, die der Krieg in der Ukraine und die Sanktionen gegenüber Russland nach sich ziehen können“, so die Geschäftsstellenleiterin des AMS Waidhofen, Edith Palisek-Zach.

Ende des 1. Quartals 2022 sind im Bezirk Waidhofen 485 Personen arbeitslos – ein Minus von 25,8% im Vergleich zum Vorjahr. 145 Personen nutzen das Aus- und Weiterbildungsangebot des AMS. Somit sind insgesamt 630 Personen beim AMS Waidhofen vorgemerkt. Gegenüber dem Vorjahreswert ist dies ein Minus von 172 Personen (oder – 21,4 %). Frauen (-32,5%) profitieren von der guten Arbeitsmarktlage derzeit stärker als Männer (- 21,1%).

Erwartbare Folgen am Arbeitsmarkt

Russland und die Ukraine stellen vor allem für die metallverarbeitende Industrie und die Maschinenindustrie aber auch für den Handel wichtige Exportmärkte dar. Insgesamt gehen rund 1,5% aller niederösterreichischer Exporte in diese Regionen. Im ersten Halbjahr 2021 (letztverfügbare Werte) hat der Wert der Ausfuhren der niederösterreichischen Betriebe in diese beiden Länder rund 170 Millionen Euro betragen. Derzeit sind die Effekte des Krieges und der Sanktionen gegenüber der Russischen Föderation am Arbeitsmarkt aber noch nicht spürbar, mittelfristig wird sich das ändern.

Erfolge bei Langzeitarbeitslosigkeit

Intensive Betreuung und Vermittlung stehen im Zentrum der Aktivitäten im Kampf gegen die Langzeitarbeitslosigkeit. Der Bestand konnte gegenüber dem Vorjahresmonat um 54,9 % reduziert werden.

Aktuell sind 60 Personen länger als 12 Monate ohne Beschäftigung. Im März 2019 waren es noch 120 Personen im Bezirk. Somit beträgt die Reduzierung im Vergleich zum März 2019 (vor der Pandemie) genau 50%. Intensive Betreuung und Vermittlung stehen auch weiterhin im Zentrum der Aktivitäten im Kampf gegen Langzeitarbeitslosigkeit.

Starke Nachfrage nach Arbeitskräften

Der starke Personalbedarf der Wirtschaft im Bezirk hält weiter an. Aktuell sind beim AMS Waidhofen 305 offene Stellen von den Betrieben des Bezirkes gemeldet. 249 davon sind sofort verfügbar. Ein Plus von 60,6% gegenüber dem Vorjahr. Den sechs Lehrstellensuchenden stehen insgesamt 108 offene Lehrstellen (sechs davon sofort verfügbar) zur Verfügung.

