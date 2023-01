Arbeitslosigkeit unter Vorkrisenniveau

Der niederösterreichische Arbeitsmarkt hat sich im Laufe des Jahres 2022 gut entwickelt und ist trotz schwieriger werdender Rahmenbedingungen auch im Dezember stabil. Die Beschäftigung bleibt auf hohem Niveau und die Anzahl an sofort verfügbaren offenen Stellen ist auf einem Allzeithoch.

Die Arbeitslosenquote liegt im Bezirk Waidhofen mit 4,1 % um 0,4 Prozentpunkte unter dem Niveau des Vorjahres und bereits um 1,0 Prozentpunkte unter dem Vorkrisenniveau aus dem Jahr 2019, erklärt Geschäftsstellenleiterin Edith Palisek-Zach.

Im Dezember waren 673 Personen arbeitslos vorgemerkt – ein Minus von 3,9% oder - 27 Personen im Vergleich zu Dezember 2021. Bei den Frauen betrug der Rückgang gegenüber dem Vorjahr 10,5% und lag somit deutlich über dem Rückgang bei den Männern (- 0,4%). Rechnet man die Schulungsteilnehmer dazu, sind im Bezirk Waidhofen gegenüber dem Vorjahresmonat mit 805 um - 11 oder – 1,3% weniger Personen beim AMS gemeldet.

Deutlicher Rückgang in Altersgruppe 50

Nach Altersgruppen gab es mit – 15,3% einen Rückgang bei der Altersgruppe über 50 Jahren. Bei der Gruppe im Haupterwerbsalter (25-49 Jahre) ist mit 5,5% und bei den Personen unter 25 Jahren 1,5 % gegenüber dem Vorjahr ein leichter Anstieg zu verzeichnen.

Bei den gemeldeten offenen Stellen gab es zum Vergleichsmonat des Vorjahres einen leichten Anstieg (+17). Den Arbeitssuchenden aus dem Bezirk stehen 219 offene Stellen zur Verfügung. Die 17 Lehrstellensuchenden des Bezirkes können aus 57 (46 davon nicht sofort verfügbar) offenen Lehrstellen wählen.

Nur 49 Langzeitarbeitslose

Der dynamische Arbeitsmarkt des Jahres 2022 mit seiner Nachfrage nach Arbeitskräften in fast allen Branchen hat auch die Langzeitarbeitslosigkeit im Bezirk kräftig gesenkt und den Betroffenen neue Chancen auf einen passenden Arbeitsplatz eröffnet.

So konnte die Zahl der Arbeitslosen mit einer AMS-Vormerkung von mehr als einem Jahr zuletzt auf 49 Personen (das sind 7,3 % der vorgemerkten Arbeitslosen aus dem Bezirk) reduziert und damit gegenüber dem Dezember des Vorjahres mit einem Minus von 37,2% weiter gesenkt werden.

2023: Rückgang des Stellenangebots erwartet

In Erwartung eines Rückganges des Stellenangebotes 2023 und gleichzeitig anhaltend hoher Nachfrage nach Fachkräften in den kommenden Jahren, setzt das AMS auch seine Bemühungen zur Qualifizierung von Jobsuchenden, die noch über keinen Bildungsabschluss verfügen, fort. Zuletzt befanden sich 132 Personen (+ 13,8%) in Aus-und Weiterbildungen im Auftrag des AMS Waidhofen.

Unter dem Titel „Jetzt #weiterbilden“ wird daher verstärkt über die Ausbildungsmöglichkeiten in den Bereichen Handwerk und Technik, IT, Tourismus, Green Jobs und Pflege in den AMS-Ausbildungszentren informiert.

