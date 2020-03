Groß ist die Freude beim Bauerbund-Bezirksspitzenkandidaten Nikolaus Noé-Nordberg. Denn bei der Landwirtschaftskammerwahl am Sonntag legte der Bauernbund gegenüber dem Ergebnis aus 2015 um 4,6 Prozent auf 84,2 Prozent zu. Einziger Wermutstropfen: die deutlich gesunkene Wahlbeteiligung. Nur 51,6 Prozent der 6.178 Wahlberechtigten gingen diesmal zur Wahl, 2015 waren es noch 60,3 Prozent. Woran liegt das?

„Leute dabei, die sich nicht der Landwirtschaftskammer zugehörig fühlen“. „Wir haben in der Landwirtschaftskammer eine sehr breite Wählerschaft. Es sind nicht nur Land- und Forstwirte, sondern auch alle Grundbesitzer ab einem Hektar Flächenbesitz wahlberechtigt. Da sind natürlich auch Leute dabei, die diese Flächen nicht selbst aktiv bewirtschaften und sich der Landwirtschaftskammer nicht zugehörig fühlen. Aber wir vertreten alle Grundbesitzer“, meint Noé-Nordberg dazu.

Mit dem Wahlergebnis selbst ist er sehr zufrieden: „Wir haben das Mandat, das wir 2015 an die Freiheitliche Bauernschaft verloren haben, wieder zurückgeholt. Es wäre sich fast noch ein zweites Mandat mehr ausgegangen.“

Damit hält der Bauernbund im Bezirk Waidhofen nun 29 von 34 Mandaten. Die Freiheitliche Bauernschaft hat vier Mandate, die SPÖ Bauern erreichen eines – und das nur knapp.

Die Freiheitliche Bauernschaft rutschte von 14,9 auf 12,3 Prozent ab, die SPÖ Bauern verloren von 5,5 auf 3,4 Prozent. Der Unabhängige Bauernverband (UBV) trat in Waidhofen nicht an.

„Für mich zeigt das Ergebnis klar, das der Wähler unsere zielgerichtete Sachpolitik honoriert hat“, ist Noé-Nordberg überzeugt.

Freiheitlicher Kandidat enttäuscht über Landesergebnis. Rudolf Höbinger, Spitzenkandidat der Freiheitlichen Bauernschaft im Bezirk Waidhofen, ist mit dem Ergebnis auf Bezirksebene zufrieden, mit dem Landesergebnis (siehe Bericht links) jedoch weniger: „Im Land hat es leider nicht geklappt. Anscheinend sind die Bauern im Großen und Ganzen mit der Politik des Bauernbundes und der ÖVP zufrieden, oder sie halten mehr von unabhängigen Listen“, meint Höbinger.

Eigenständiger UBV-Antritt schwächte Opposition. Dass der UBV anders als 2015 eigenständig und nicht gemeinsam mit den Freiheitlichen antrat, habe die Opposition geschwächt. „Mit drei Mandaten in der Vollversammlung gibt es kein Antragsrecht, dazu braucht man vier. Die Möglichkeiten, etwas einzubringen, sind damit begrenzt“, erläutert Höbinger.

SPÖ: „Mehr als Mandat zu halten war unrealistisch“. SPÖ Bauern-Spitzenkandidatin Gabriele Koller ist angesichts der politischen Ausgangslage in der SPÖ mit dem Ergebnis zufrieden: „Das Wichtigste ist, dass wir unser Mandat gehalten haben. 2015 hätten wir fast ein zweites geschafft, aber diesmal war nicht mehr drin, und ich habe auch nicht mit mehr gerechnet.“

Konstituierung am 21. April. Der nächste Schritt nach der Wahl ist die konstituierende Vollversammlung am 21. April. Dort wird aller Voraussicht nach Nikolaus Noé-Nordberg zur Wahl als Bezirksbauernkammerobmann für Waidhofen stehen, mit Renate Kainz und Christoph Kadrnoschka als Stellvertreter, wobei der Hauptbezirksbauernrat letzlich über die Wahlvorschläge entscheidet. In die Landeskammer-Vollversammlung könnte wieder Landeskammerrat Franz Fischer entsendet werden. Möglicherweise geht sich sogar ein zweiter Sitz aus.