Blau-Gelbe Hilfsaktion für die Ukraine

Auch die junge Volkspartei NÖ hat unter dem Motto „blau gelb hilft blau gelb“ eine Hilfsaktion für Ukraine-Flüchtlinge ins Leben gerufen. Über soziale Medien wurde eine Liste an dringend benötigten Gütern wie Hygieneartikeln, Decken, Windeln, Toilettenpapier, Handtüchern oder Regenmänteln verbreitet und dazu aufgerufen, diese Artikel zur Bezirksgeschäftsstelle der ÖVP in Waidhofen zu bringen. Der Erfolg der Aktion war enorm. „Seit Mitte der Woche läutet ständig das Telefon, und es trudeln laufend Sachen ein. Die Leute haben viele Sachen neu gekauft, auch Jacken und Decken“, freute sich Bezirksgeschäftsführerin Anette Töpfl am Freitag beim Verladen der Sachspenden in den Transporter, der diese nach Tulln zum Zivilschutzverband brachte.

Die Firma Farooq Trans GmbH übernahm den Transport kostenlos. „Wir mussten einen größeren Lastwagen anfordern, weil wir so viele Spenden erhalten haben“, fügt Töpfl hinzu.

Spenden bis zur letzten Minute gebracht

Während des Verladens stieß auch noch der Gmünder ÖVP-Bezirksgeschäftsführer Klaus Rosenmayer mit einer Wagenladung voller Sachspenden aus dem Bezirk Gmünd hinzu, die ebenfalls in dem Transporter Platz fanden. „Deadline“ war zu Mittag – bis zur letzten Minute kamen noch einzelne Bürger vorbei, um ihre Spenden abzugeben. Dann hieß es Abfahrt.

Die Sachspenden werden in Tulln vom Zivilschutzverband sortiert und streng kontrolliert. Von dort geht es weiter in die Flüchtlingslager und an die ukrainische Grenze.

