„Das kennt man ja aus Hollywood-Schinken“, heißt es im neuen Roman von Friedrich Hahn. Gemeint ist die Story: Eine junge Frau, die sich für Literatur interessiert und zu schreiben beginnt, verliebt sich in einen älteren Autor. Oder auch: Alter Typ steht auf junge Frau.

Warum also dieser alte Schinken? An Ostern kann es nicht liegen, das Buch ist davor erschienen. Versucht Hahn, einem alten bzw. veralteten Sujet eine neue Perspektive abzugewinnen?

In „Das Debüt“ wird eine Begegnung, der Anfang einer Beziehung, aus zwei Perspektiven geschildert. Wobei die junge Autorin Andrea Vordernwald aus der Ich-Perspektive berichten kann, der ältere Autor Wintobel aus der dritten Person erzählt wird. Damit wird Andrea etwas mehr ins Zentrum gerückt, sie hat sozusagen die Hosen an, zu Wintobel versucht Hahn Distanz herzustellen. Er ist auch der, den man nicht ganz versteht – liegt es an seiner Geschichte und an Schicksalsschlägen? Oder hat man als Schriftsteller, private Tragödien ausgenommen, ein unspektakuläres Dasein? Immerhin lebt Wintobel wieder bei seiner Mutter ...

Literatur über Literatur und das Schreiben

Im Grunde ist das Buch aber Literatur über Literatur: Wie kommt es zur Begeisterung für Literatur? Wie fängt man zu schreiben an? Aber auch: Wie hört man zu schreiben auf? Welche Gründe gibt es dafür? Immerhin heißt es an einer Stelle: Schriftsteller gehen nicht in Pension, sie sterben.

Andrea Vordernwald interesssiert sich jedenfalls nicht nur für Literatur, sondern irgendwie auch für Wintobel. Und Wintobel? Was, wenn der Literatur-Star, den man liest, seit man 16 ist, sich plötzlich auch für einen interessiert? Das ist Kitsch, würde vielleicht auch Friedrich Hahn sagen – um es dann trotzdem herbeizuschreiben.

Also: Beide schreiben am selben Thema, und sie treffen sich auch. Das Bild des Striezels („Stränge, die sich verflechten“) weckt Erwartungen. So schreibt Andrea Vordernwald an einer Geschichte, in der eine junge Autorin einen älteren Autor anhimmelt. Und auch Wintobel schreibt an einem neuen Roman, in der sich ein älter Autor in eine junge Autorin ... ja, genau. Aber es wird keine Ma trjoschka, nicht mal ein richtiger Striezel, so weit geht Hahn nicht. Aber man hat es in „Das Debüt“ tatsächlich mit vielen Anfängen zu tun: der Anfang eines Roman-Schreibversuches, der bei Andrea Vordernwald über viele Anfänge nicht hinauskommt. Der Anfang eines neuen Romanes auch bei Wintobel. Und der Anfang einer Beziehung?

Doch wie beendet man eine Geschichte über viele Anfänge? Oder: Wie beendet man eine Geschichte, in der es nie über Anfänge hinausgeht? Am besten gar nicht. Friedrich Hahn allerdings sucht sich ein Ende, und man würde ihm unrecht tun, das nicht wiederum als Anfang zu interpretieren. Der Roman ist ob seiner knappen und direkten Sprache jedenfalls angenehm zu lesen, und man folgt den Figuren gern bei ihrer (literatrischen) Annäherung.