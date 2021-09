Vorbei sind die Zeiten, als auf Lehrlinge noch herabgeschaut wurde. Eine Lehre hat vielerorts den gleichem Stellenwert wie eine höhere Schulbildung. Eine sichere Ausbildung mit Jobgarantie ist einer der größten Pluspunkte. Unzählige Fortbildungsmöglichkeiten oder auch die „Lehre mit Matura“ bergen zudem Aufstiegschancen. Vielen Unternehmen im Bezirk legen großen Wert auf die Ausbildung der eigenen Arbeitkräfte.

„Es hat den großen Vorteil, dass ich mich jetzt schon ins Arbeitsleben integrieren kann“, erzählt Manuel Weber. Er macht seit zweieinhalb Jahren eine Lehre als Prozesstechniker bei Tyco Electronics in Dimling. Dass er im Gegensatz zu vielen Gleichaltrigen schon sein eigenes Geld verdient, sei natürlich auch nicht schlecht.

„Wir können uns nicht beklagen, dass wir keine Lehrlinge finden. Wir lassen aber auch jeden schnuppern und haben keine Vor urteile.“ TE-Lehrlingsausbilder Robert Wenisch

„Vorher war ich noch auf einer HTL, was mir aber nicht so gefallen hat. Deshalb habe ich umdisponiert und auf eine Lehre gewechselt“, erklärt er. Nach der Lehre plant er, weiter im Betrieb zu bleiben, wobei er sich andere Optionen auch noch offen lässt. Da er die Lehre mit Matura macht, sollten in Zukunft alle Türen offen stehen.

Von diesem Tatendrang, den er mit vielen anderen Lehrlingen im Betrieb teilt, ist auch Ausbilder Robert Wenisch begeistert. „Wir haben einige Lehrlinge die im Ausland, in Spanien oder Deutschland, ein Praktikum machen. Neben der Lehre mit Matura haben wir bald sogar jemanden, der ein duales Studium anfängt“, berichtet er. Bei diesem „Jemand“ handelt es sich um eine Sie. Neben einem Studium an der FH St. Pölten wird die Auszubildende parallel eine Lehre zur Elektroanlagentechnikerin absolvieren.

Mit vielen weiblichen Lehrlingen in einer Sparte, die oftmals als Männerdomäne angesehen wird, sticht TE heraus. Von den aktuell 20 Lehrlingen sind die Hälfte Mädchen. Bei Ausbildungen zum Metall- und Werkzeugtechniker bis hin zur Mechatronik würde für jeden Charaktertypen etwas dabei sein, was zur Attraktivität der Lehre beitrage. „Wir können uns nicht beklagen, dass wir keine Lehrlinge finden. Wir lassen aber auch jeden schnuppern und haben keine Vorurteile“, betont Wenisch.

Mit der erfolgreichen Lehrlingsausbildung machte auch das Bauunternehmen Reissmüller von sich reden. Beim Landeslehrlingsbewerb 2021 konnte Niklas Willinger mit seiner Projektarbeit, einem Dachstuhlteil, den fünften Platz belegen. Da sein Vater Zimmerer ist, kam er schon früh mit dem Beruf in Berührung. „Das Schöne daran ist, dass man viel draußen ist und jede Menge Kontakt zu anderen Menschen hat“, erzählt Willinger. Seinen Traumberuf habe er so schon früh gefunden.

Handwerk heutzutage hoch angesehen

Für Geschäftsführer Richard Grün ist die heutzutage vorherrschende duale Ausbildung, Schule mit Lehre, ein entscheidender Faktor für die Attraktivität. „Dazu wird das Handwerk immer mehr geschätzt und nimmt einen immer höheren Stellenwert in unserer Gesellschaft ein“, erklärt Grün. Der Lehrberuf Hochbauer habe zudem eine der höchsten Lehrlingsentschädigungen in Österreich.

Bis dato wurden insgesamt 461 Lehrlinge in der Firma Reissmüller ausgebildet. „Im Bau ist es nun einmal so, dass unsere Lehrwerkstätten die aktuellen Baustellen sind. Durch die unterschiedlichen Baustellen und Aufgabenstellungen ist eine sehr abwechslungsreiche und interessante Lehrzeit mit einer umfangreichen Ausbildung garantiert“, meint der Geschäftsführer.

Auch eine Obergrenze für „bloße“ Lehr-Absolventen gibt es dank Fortbildungsmöglichkeiten keine. „Wir haben Mitarbeiter in einer Führungsposition beziehungsweise in der Funktion des ‚gewerberechtlichen Geschäftsführers‘, die ihre Karriere bei uns als Lehrling begonnen haben und berufsbegleitend die Ausbildung bis zum Meister absolviert haben.“

Lehrlingsausbilder bei Pollmann, Roman Zibusch, nennt noch einen weiteren Grund, der zur Attraktivität eines Lehrberufes beiträgt. „Man bekommt dadurch eine Zukunftsperspektive im jeweiligen Betrieb. Nach der Ausbildung muss man sich nicht direkt wieder auf die Suche am großen Arbeitsmarkt machen“, schildert er. Auch die Möglichkeit, mit den eigenen Händen etwas zu schaffen, sei laut dem Feedback vieler junger Kollegen ein Ansporn.

China-Trip als Belohnung für Eifrige

Insgesamt sechs verschiedene Lehrberufe werden bei Pollmann angeboten. Im September begannen sieben neue Lehrlinge ihre Ausbildung im Unternehmen. Eine besondere Belohnung wartet auf die außergewöhnlich Eifrigen. „Die besten Lehrabsolventen bekommen nach den vier Jahren die Möglichkeit, unseren Standort in China zu besuchen. Dort können sie Erfahrungen austauschen und eine völlig fremde Kultur kennenlernen, was für manche definitiv ein Ansporn ist“, erzählt Zibusch.

Trotz dieser Bedingungen hätte die Zahl der Lehrstellenbewerber in den vergangenen Jahren abgenommen. „Ehrlicherweise wird es immer anstrengender, die Leute zu finden, die man auch braucht. Wir merken schon, dass mittlerweile deutlicher weniger Jugendliche eine Lehrstelle suchen, als das noch früher der Fall war.“ Der Trend hin zur höheren Schulbildung würde weiterhin anhalten. „Bis jetzt ist es sich aber immer ausgegangen, genügend Bewerber zu finden“, betont Zibusch.