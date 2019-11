Kein Problem mit dem Rauchverbot seit 1. November hat Foggy-Mix-Betreiber Bernhard Zimmerl aus Waidhofen: „Wir haben vor über einem Jahr komplett auf Nichtraucher umgestellt. Es gab bei mir keinen Geschäftsrückgang, im Gegenteil, beim Essen haben wir sogar zugelegt“, fasst Zimmerl seine Erfahrungen zusammen.

Als Raucher habe es ihn anfangs zwar gestört, für eine Zigarette ins Freie gehen zu müssen, mittlerweile habe er sich daran gewöhnt. „Da stehen meistens auch andere Leute, mit denen ich dann tratschen kann“, meint Zimmerl. Kirchenwirt Klaus Jöch aus Waidhofen hatte am Wochenende nur am Freitag und am Sonntag am Vormittag und zu Mittag geöffnet. Es war bei ihm normal wie immer. „In der Früh riecht es jedoch besser, wenn man ins Lokal kommt“, merkt er nicht unerfreut an. Es seien wegen dem Rauchverbot keine Gäste ausgeblieben.

Er sehe sein Gasthaus am Wochenende eher als Speiselokal und da empfänden es ohnehin alle angenehmer, wenn nicht geraucht würde. Er brauche auch nicht mehr fragen, ob die Gäste im Raucher- oder Nichtraucherbereich sitzen wollen, denn diese Option gäbe es nun nicht mehr. „Ich bin mir sicher, dass in Zukunft aufgrund des Rauchverbots mehr Gäste zum Essen kommen“, meint Jöch. Am Montag seien auch die üblichen Schnapser-Runden nicht ausgeblieben.

Jöch seien auch noch keine negativen Vorkommnisse anderswo zu Ohren gekommen. Einzig bei Stadtlokalen bestünde eben die Gefahr von Anrainerbeschwerden. In seiner Gasse sehe er kein großes Problem, da dort kaum Leute wohnen würden. Die Raucher hielten sich auch bei ihm in der überdachen Einfahrt auf.

„Menschlich gesehen wäre es zwar besser gewesen, wenn jeder Lokalbetreiber für sich hätte entscheiden können, ob er ein Raucher- oder Nichtraucherlokal führen will, geschäftlich wird es vermutlich aufgrund von mehr Essensgästen so besser sein“, so der Kirchenwirt. Er denke auch nicht, dass jetzt alle Raucher zu Hause bleiben werden.

Auch Silvia Weber vom Gasthaus Pichler in Vitis berichtete über problemlose erste Tage im bestehenden Rauchverbot. Die Gäste würden es akzeptieren und gingen raus zum Rauchen. Dies führte auch zu keinen Lärmbeschwerden. Gleiches erfuhr man auch im Gasthaus Müllner in Gastern. Die paar Raucher, die sie als Gäste hätten, gingen einfach vor die Tür.

Kerstin Polly ist wenig erfreut

Wenig erfreut über das Rauchverbot ist Kerstin Polly von „Polly’s Pub“ in der Vitiserstraße in Waidhofen. Sie hatte das Lokal bei ihrer Übernahme Anfang des Jahres extra etwas verkleinert, um es als reines Raucherlokal führen zu können. Diese Arbeit sei nun umsonst gewesen. Für die Betreiberin ist ein Gästerückgang bemerkbar. Sie wird demnächst draußen einen Pavillon für die Raucher aufstellen. Dieser muss zumindest auf einer Seite geöffnet sein. Im Stadtpub Löffler in Waidhofen kann man die genauen Auswirkungen noch nicht einschätzen. Vom Personal sei jedoch wahrgenommen worden, dass schon etwas weniger Leute kämen und auch früher gingen.

Im Pub Tell war schon vorher der Hauptteil des Lokals rauchfrei, und die Leute waren es gewohnt zum Rauchen nach draußen zu gehen. Betreiber Stefan Kainz ist streng darauf bedacht, dass das Rauchverbot eingehalten wird. Bettina und Jürgen Scharizer vom Cafe-Restaurant „Oswald’s“ in Waidhofen sehen das Rauchverbot sehr positiv und freuen sich, dass es endlich in Kraft sei. Sie hätten zwar damals viel in die getrennten Bereiche investiert – wie aufwändige Lüftungstechnik, doch schon vorausschauend gedacht, um den Raum nun als schönes Extrazimmer nutzen zu können.

Auch Michael Schandl vom Landgasthaus Streicher in Vestenötting hat keinen Unterschied im Betrieb gemerkt. Man habe auch schon vorher einen sehr reduzierten Raucherbereich gehabt. Schandl könne sich jedoch vorstellen, dass es für Bars und Pubs mehr Auswirkungen haben könnte.