E-Autos: Bezirk hat Vorreiterrolle

Das Thema Elektro-Auto ist durchaus immer noch ein äußerst strittiges. Manche begrüßen den schrittweisen Vorstoß zum alternativen Antrieb, Andere sehen in der aufwendigeren Herstellung neue Problem für die Umwelt. Fakt ist aber, dass Elektro-Autos einen Aufwärtstrend erleben. Im August wurden zum ersten Mal in Niederösterreich mehr E-Autos als Diesel-Autos zugelassen. Wie gehen die heimischen Autohäuser mit der erhöhten Nachfrage um, woher kommt sie und wie schaut es in diesen Zeiten überhaupt mit der Verfügbarkeit aus?

Laut Jürgen Wais vom gleichnamigen Autohaus ist das Thema E-Auto mittlerweile angekommen. „Vor ein paar Jahren haben wir alle noch philosophiert, ob sich die Elektro-Autos wirklich durchsetzen. Die Technologie ist aber jetzt da und praxistauglich“, betont Wais. Die Modellpalette sei breit, wodurch für „jedes Geldbörserl etwas dabei ist“. Reichweiten von bis zu 450 Kilometern würden sich sehen lassen.

Die Fortschritte merke man nun auch bei den Verkaufszahlen

„Die E-Autos haben massiv zugelegt, speziell bei den Firmen, wo Förderungen und die AWS-Investitionsprämie die Verkäufe stärken“, berichtet der Autohaus-Geschäftsführer. Dass viele dieser schon lange vorbestellten Fahrzeuge jetzt geliefert wurden, würde die hohen Zulassungszahlen speziell im August erklären.

Im Autohaus Dobersberg spielen die reinen Elektro-Autos dagegen noch eine untergeordnete Rolle. Die Marken Land Rover und Ford bieten nur wenige Modelle an. Stärker vertreten sind Hybrid-Fahrzeuge. „Wir merken hier schon einen Anstieg der Verkäufe“, erzählt Verkaufsleiter Manfred Dietrich. Der Hauptgrund dafür liege laut ihm an den Regulierungsmaßnahmen von oben: „Der Staat übt immer mehr Druck auf Benzin- und Dieselfahrer aus, wenn Abgaben nach CO2-Ausstoß berechnet werden. Der Hype um die Elektro-Autos entstand dagegen klar durch die vielen Förderungen.“

Ein massives Problem, das dabei aktuell jeden trifft, sind die akuten Engpässe bei Neuwagen allgemein. „Der Hype um Elektro-Autos ist ungebrochen. Wenn es keine Chips gibt, gibt es aber auch keine Autos“, meint Wolfgang Gwiß, Geschäftsführer des Waidhofner Lagerhauses mitsamt Autohaus. Verhältnismäßig würden auch hier noch vermehrt Firmen Interesse zeigen. Privatkäufer würden etwa 25 Prozent aller Käufe ausmachen.

Günstigere elektrische Gebrauchtwagen könnten diese Zahl in Zukunft weiter erhöhen. So langsam würden durch Rückläufe nämlich auch diese zum Thema werden. „Gebrauchte E-Autos sind allerdings nur selten verfügbar. Wenn wir ein Gutes bekommen, steht der nicht lange bei uns“, schildert Gwiß.

Eine Sonderstellung im Bezirk nimmt Pfaffenschlag ein

Beim Thema Elektromobilität wurde die Gemeinde Landessieger 2020. Bürgermeister Willibald Pollak zeigt sich stolz: „Das liegt klar an der WEB, die die E-Autos stark fördert, sowie am WEB-Gründer Andreas Dangl mit seinem Unternehmen ‚Future Driving‘.“ Gekoppelt mit vielen Photovoltaik-Anlagen positioniert sich die Gemeinde hinter nachhaltiger Mobilität und Strom.