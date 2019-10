Die Landesregierung solle an die Bundesregierung herantreten und diese auffordern, sich zu den bestehenden Gerichtsstandorten im Bundesland NÖ zu bekennen und entsprechende finanzielle Mittel sicherstellen, bei Überlegungen zu Struktur- und Organisationsreformen von Bundesbehörden vorrangig dezentrale Standorte aufzuwerten und damit abzusichern, und Bundesbehörden von ihren bisherigen Standorten in Wien in die Bundesländer zu verlegen, fordern die Abgeordneten in ihrem Antrag.