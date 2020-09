Am Montag öffnen fast alle Schulen in Niederösterreich wieder die Tore und begrüßen zu einem neuen Schuljahr. Die Situation ist dabei eine noch nie dagewesene. Im letzten Schuljahr zeigte sich, wie schnell auf die Corona-Ausnahmesituation reagiert werden musste. Jetzt wird Flexibilität großgeschrieben. Mittels der Corona-Ampel soll die Gefahrensituation je nach Region unterschiedlich bewertet und gemanagt werden. Im Moment stehen die Zeichen auf Grün für einen relativ „normalen“ Start ins neue Schuljahr.

Vorsicht als oberstes Gebot

Bildungsregionsleiter Alfred Grünstäudl sieht den jetzigen Schulstart als einen Schritt zurück zur Normalität für die Kinder und Jugendlichen. „Auch wenn zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar ist, wie sich das Infektionsgeschehen zu Beginn des neuen Schuljahres entwickelt, wird der Schulbeginn in vollem Umfang unter Einhaltung der Hygienevorschriften erfolgen“, erklärt Grünstäudl.

Alle Fächer, einschließlich Nachmittagsunterricht, sollen im regulären Klassenverband planmäßig stattfinden. „Dieser Start des Regelbetriebes wird mit sehr viel Vorsicht und Umsicht vonstattengehen. Regelmäßiges Händewaschen und das Desinfizieren der Hände, Abstandhalten und regelmäßiges Lüften der Schulräume werden uns dabei begleiten.“ In weiterer Folge soll den Schülern für den Wiedereinstieg in den Unterricht mit gezielten pädagogischen Maßnahmen ein Gefühl von Sicherheit vermittelt werden.

Kaum Veränderung bei Schülerzahlen gegenüber Vorjahr

Im Bezirk Waidhofen lassen sich dieses Jahr kaum Veränderungen bei den Klassen- und Schülerzahlen an den Pflichtschulen feststellen. Insgesamt sind 1.641 Schüler für das neue Schuljahr angemeldet, 12 weniger als im Vorjahr. Bis auf eine Klasse weniger bei den Sonderschulen wird dieselbe Klassenanzahl zustande kommen. Die Mittelschulen und die Polytechnische Schule haben im neuen Jahr einen leichten Schülerrückgang zu verzeichnen.

Auch die Zahl der Taferlklassler ist im Vergleich gesunken: 202 Schulanfänger dürfen sich dieses Jahr ihre Schultüte abholen, 19 weniger als beim vorjährigen Schulstart. Trotzdem werden mit insgesamt 839 Volksschülern fünf mehr als im letzten Jahr unterrichtet werden.

Polytechnische Schule startet eine Woche später

Novum an der Polytechnischen Schule Waidhofen: Der Unterricht wird mit einer Woche Verspätung erst am 14. September starten. Grund sind die noch laufenden Umbauarbeiten im Gebäude, die sich aufgrund der Coronasituation teilweise verzögert haben. „Eineinhalb Geschoße sind schon bezugsfertig, doch ein paar Räume davon sind noch nicht vollständig ausgestattet“, erklärt Direktor Franz Jauk. Die Arbeiten am restlichen Teil des Gebäudes werden voraussichtlich noch bis Ende des Jahres laufen.

Neben dem Umbau und den Covid-Maßnahmen trifft eine weitere Herausforderung auf die polytechnische Schule: Ein neuer Lehrplan mit verstärktem Fokus auf Berufsorientierung wird ab sofort österreichweit umgesetzt. Einige Fächer werden neu geordnet, Themenbereiche verschoben und Inhalte überarbeitet. So wird das Pflichtfach „Naturkunde und Ökologie, Gesundheitslehre“ gestrichen und dafür das Fach „Berufs- und Lebenskunde“ auf drei statt bisher zwei Wochenstunden aufgewertet. Eine weitere Änderung umfasst die Fixierung der Orientierungsphase zu Beginn des Schuljahres auf vier Wochen (bisher ohne Zeitvorgabe).

Mittelschulen: Wechsel auf Fernunterricht „auf Knopfdruck“

Die Mittelschulen wollen im neuen Schuljahr auf den Fall einer erneuten Schulschließung jederzeit vorbereitet sein, um auf Knopfdruck auf Fernunterricht umstellen zu können. An der Mittelschule Raabs wird deshalb die digitale Lernplattform weiterhin für Aufgaben genutzt werden. „Es gilt, die Schüler fit zu halten und jederzeit parat für eine mögliche Umstellung zu sein“, erklärt Direktorin Anita Mayrhofer. Ein großer Fokus wird weiterhin auf den Erhalt des „MINT“-Gütesiegels für die Förderung der Fächer Mathematik, Informatik und Naturwissenschaft gerichtet sein.

Von Beginn an gut vorbereitet fühlt sich die Mittelschule Kautzen. „Wir waren im letzten Jahr schon auf einem guten Weg im Bereich E-Learning und sind für alle Fälle gerüstet“, betont Direktorin Helga Popp. Trotzdem wird auf einen normalen Schulstart ohne Einschränkungen gehofft. Als Mitglied beim „KLAR!“-Klimawandelprojekt legt die Schule in diesem Jahr großen Wert auf das Thema Gewässerschutz im Unterricht. Fächerübergreifend sind Projekte quer durch das Schuljahr angedacht.

Auch die Mittelschule Dobersberg wird als Klimabündnis- und Naturparkschule erneut die Natur im Fokus haben. Das Jahresthema lautet „Der Umwelt zuliebe“. Das ganze Schuljahr über wird es verschiedene Aktionen geben, wie zum Beispiel die Beteiligung am Projekt „Jugendwald der Zuversicht“ des Naturparkvereins Dobersberg.

Zwei Nachfolgerinnen für Aloisia Mlejnek

MS Gr. Siegharts Die neue Direktorin der Mittelschule Groß Siegharts, Elfriede Kohl.

Einen Direktorenwechsel wird es an den Mittelschulen Groß Siegharts und Vitis geben. Die bisherige Leiterin beider Schulen, Aloisia Mlejnek tritt ihren Ruhestand an. Sie war von 2010 an Direktorin in Groß Siegharts, wo sie 2012 bei der Umstellung auf die Neue Mittelschule beteiligt war. 2016 übernahm sie zudem die Leitung der Mittelschule Vitis. Die Nachfolge in Groß Siegharts wird Elfriede Kohl übernehmen. Neue Direktorin in Vitis wird Gabriela Puhr. Auch die Sonderschule Waidhofen und die Volksschule Dietmanns bekommen mit Karina Witzer eine neue Direktorin.