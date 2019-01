Am Freitagnachmittag musste gegen 14:20 Uhr die FF Raabs zu einer LKW-Bergung nach Pommersdorf ausrücken. Ein Lastwagen einer Müllentsorgungsfirma steckte fest. Mit der Seilwinde wurde der LKW geborgen.

Wenig später war die Hilfe der Feuerwehr Waldreichs auf einer steileren Ortsstraße notwendig. Ein Pkw geriet durch die Schneeglätte in eine missliche Lage und konnte weder vor noch zurück. Mit dem Einsatzfahrzeug wurde der PKW den Berg hinauf gezogen, der Lenker konnte anschließend seine Fahrt fortsetzen.

In Oedt an der Wild rückte die Feuerwehr am späten Nachmittag ebenfalls zu einer Fahrzeugbergung aus.

Am Samstagvormittag setzte sich die Einsatzserie fort. Die tief winterlichen Straßenverhältnisse machten so manchem Verkehrsteilnehmer Schwierigkeiten. Kurz vor 9 Uhr rückte die Feuerwehr Kautzen zu einer LKW Bergung nach Reinberg-Dobersberg aus. Die Feuerwehr Waidhofen musste gleich zweimal zu Verkehrsunfällen ausrücken (wir berichteten).

Kurz vor 10 Uhr folgte der nächste Einsatz für die Feuerwehr Gastern. Ein PKW ist auf der L8168 im Graben gelandet und musste geborgen werden.

Gegen 11:20 Uhr musste die Feuerwehr Kleinschönau zu einer Fahrzeugbergung nach Warnungs ausrücken. Auch hier schlitterte ein PKW in den Graben.

Der Dreikönigstag verlief bis auf Weiteres ruhig.