Energieversorgung in NÖ: Zukunft liegt in erneuerbarer Energie

Die Energieversorgung unseres Landes ist stark abhängig von Öl- und Gaslieferungen aus dem Ausland. Der Weg in Richtung erneuerbare Energie scheint unaufhaltsam zu sein.

Großer Ansturm auf erneuerbare Energien

Bereits seit zwölf Jahren beschäftigt sich Robert Wilfurth von Solarzelle Waldviertel mit dem Ausbau erneuerbarer Energiequellen. „Die Nachfrage hat sich stetig entwickelt, einen derartig hohen Ansturm wie in den Jahren 2021/22 hat es jedoch noch nie gegeben.“ Solarzelle Waldviertel sei für das laufende Jahr vollkommen ausgelastet. Viele Anbieter würden auch keine Angebote mehr erstellen, erklärt Wilfurth. „Wir haben im Vorjahr vorausschauend eingekauft. Paneele, Wechselrichter, alle Materialien liegen für die bestehenden Verträge auf Vorrat.“ Zu einem großen Teil werden Kunden beliefert, die selbst für die Montage der Photovoltaik-Anlage sorgen. Die Abnahme und Prüfung erfolgt von einem Elektriker.

Strompreis hat Höhepunkt noch nicht erreicht

Grundsätzlich ist Robert Wilfurth überzeugt, dass es für jeden Sinn macht, in den Einbau einer Photovoltaik-Anlage zu investieren. „Die steigenden Preise sind noch nicht am Gipfel. Die hohen Marktpreise werden sich erst noch in den Stromrechnungen niederschlagen. Mit der Produktion aus einer Photovoltaikanlage kann man hier schon viel abfedern.“ Außerdem könne man derzeit zu einem günstigen Preis von 0.25 Euro je Kilowattstunde den Strom ins Netz einspeisen, was sich in der Folge dann im Winter positiv auswirken könne, wenn man wieder Strom zukaufen muss. Zu den Kunden von Solarzelle Waldviertel zählen neben Privatpersonen auch landwirtschaftliche Betriebe und Gemeinden.

Photovoltaik boomt wie nie zuvor

Einen sprunghaften Anstieg der Nachfrage bei der Errichtung von Photovoltaik-Anlagen ortet Gregor Hörmann von der Firma Expert Hörmann in Waidhofen. „Die Installation einer Photovoltaik-Anlage ist relativ zeitintensiv, da eine umfassende Beratung vorangeht. Seit dem Sommer oder Herbst des Vorjahres ist das Interesse unserer Kunden diesbezüglich enorm gestiegen“, erklärt Hörmann. Vor allem im privaten Bereich müsse jedoch geprüft werden, ob der vorhandene Zählerkasten bzw. die Leitungen den Anforderungen entsprechen. Und auch die Frage, wo die Paneele montiert werden, denn nicht jede Dachkonstruktion sei dafür geeignet. Probleme ergeben sich derzeit in erster Linie, weil die erforderlichen Materialien nicht verfügbar sind. „Langsam löst sich der Knoten jedoch wieder“, blickt Hörmann zuversichtlich in die Zukunft.

Auf Unabhängigkeit von Öl oder Gas setzt die Gemeinde Vitis schon seit rund 30 Jahren. Gemeinde, Schule, Kindergarten und Musikschule werden mit Fernwärme versorgt. „Nur für den Notfall, wenn die Fernwärme ausfallen sollte, haben wir im Kindergarten als Alternative einen Gasanschluss“, erklärt Vizebürgermeister Hermann Lauter. Gemeindeamt, Kläranlage und Schule sind außerdem bereits mit Photovoltaikanlagen ausgestattet, die Errichtung weitere Anlagen ist am Turnsaal und am neuen Bauhof geplant.

„In unserer Gemeinde wird die Errichtung alternativer Energieformen wie Solaranlagen, Photovoltaik oder Wärmepumpen gefördert. Bei den Neubauten geht der Trend eindeutig in Richtung erneuerbare Energien. Etwa 90 Prozent der Häuser werden mit Erdwärme oder Luftwärmepumpen ausgestattet. Zum Teil wird auch mit Pellets geheizt“, freut sich Lauter, dass die Vitiser ihre Häuser klimafitter machen.

