Energieversorgung: Jeder kann etwas für Umwelt tun

„Es gibt sehr viel, was man tun kann. Zuerst einmal, den eigenen Energieverbrauch anschauen, und zwar Wärme, Strom und Mobilität“, erklärt Renate Brandner-Weiß. Sie ist seit rund 15 Jahren ehrenamtlich beim Energiestammtisch sowie hauptberuflich als Energieberaterin tätig.

„Wenn man noch mit Öl oder Gas heizt, dann würde ich als Sofortmaßnahme empfehlen, zu schauen, ob man nicht bei der Temperatur ein bis zwei Grad niedriger gehen kann bzw. ob nicht einzelne Räume vielleicht weniger geheizt werden können“, mahnt die Energieberaterin. Dämmung der obersten Geschoßdecke, Fenster, Türen, Außenwände - all diese Energiefresser sollten kontrolliert werden.

„Energie bewusst nutzen, d.h. sparen bzw. mehr Effizienz und die Energie, die man dann noch braucht, sollten wir in Österreich erzeugen. Das ist wichtig für jede einzelne Region und gerade wir im Waldviertel können hier auf Tradition und Kompetenz aufbauen. Erneuerbare Energieerzeugung bringt Arbeitsplätze und Wertschöpfung und ist ein Preissicherungsprogramm für die Energie, die wir zum Leben und Wirtschaften brauchen,“ zeigt sich Brandner-Weiß als begeisterte Energieberaterin. „Damit das gelingt, brauchen wir mehr ernsthafte, differenzierte Diskussionen statt schöner Schlagzeilen und dem Warten auf die eine technische Lösung. Jede und jeder kann etwas tun und so Schritt für Schritt Teil der Lösung sein bzw. werden.“

Informationen beim Energiestammtisch

Bei den regelmäßigen Treffen des Energiestammtisches (der nächste findet am Mittwoch, 13. April, um 19.30 Uhr, in der AnnoLignum Holz-Erlebniswelt in Waidhofen statt) werden Fragen zu erneuerbaren Energien, Stromverbrauch oder E-Mobilität erörtert. „Für alle, die viel fahren, ist der Umstieg auf E-Mobilität eine sehr gute Möglichkeit, um den Energiebedarf um rund 70 Prozent zu reduzieren und die Kosten ebenso. Und für alle, die wenig fahren, könnte E-Carsharing ein Thema sein. Sechs Standorte in der Region gibt es schon, aber das könnte man natürlich noch sehr stark ausbauen“, blickt Brander-Weiß zuversichtlich in eine erneuerbare Energiezukunft.

