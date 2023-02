Faschingsfinale: Kein Zwang zum Verkleiden

Werbung BR Amtshaus Gastern Gelungener Umbau

Faschingsausklang wie vor Corona — so könnte man das Motto in der Raiffeisenbank Waidhofen umschreiben. „Unsere Mitarbeiter werden am Vormittag verkleidet am Schalter stehen“, freut sich Direktor Kurt Bogg bereits auf bunte Kostüme. Für die Kunden wird es Faschingkrapfen und ein Schnapserl geben. „Einen gemeinsamen Auftritt in der Stadt gibt es nicht, ich bin jedoch sicher, dass der eine oder andere Mitarbeiter auch am Nachmittag irgendwo anzutreffen ist.“ Die Raika-Filiale ist jedenfalls nur bis Mittag geöffnet.

In Thaya sind die Schlümpfe am Faschingdienstag ein topaktuelles Thema. Zumindest im Nah & Frisch-Markt von Othmar Josef. „Verkleiden, Spaß haben und Fasching, das gehört einfach zusammen. Wir sind von so vielen tristen Ereignissen und Nachrichten umgeben. Wir wollen unseren Kunden auch einmal ein wenig Freude und Unbeschwertheit vermitteln“, ist Josef überzeugt, mit der Aktion ein wenig Fröhlichkeit beim täglichen Einkauf zu verbreiten.

„Wir stellen es unseren Mitarbeitern frei, ob sie kostümiert zur Arbeit kommen wollen oder nicht“, möchte Gregor Hörmann von Expert-Hörmann niemanden „in ein Kostüm zwingen“. Außerdem ortet er regionale Unterschiede. Im Geschäftslokal in Schrems werde der Fasching hochgehalten, in Waidhofen ist er eher Nebensache. Auch die Öffnungszeiten werden am Faschingdienstag nicht geändert. „Das liegt in Waidhofen vielleicht auch daran, dass es keinen gemeinsamen Umzug oder Aktivitäten gibt. Wenn dies der Fall wäre, dann würde Expert-Hörmann vermutlich auch dabei sein und mitmachen.“

Gänzlich verzichtet auf Faschingskostüme wird bei der Firma Reissmüller in Waidhofen. „Bei uns sind keinerlei Aktionen geplant. Wir haben jedoch am Nachmittag geschlossen, um unseren Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, noch einmal am Faschingstreiben teilzunehmen“, erklärt Prokurist Hubert Strasser.

Auch im Autohaus Wais in Waidhofen wird der Fasching ohne Kostüme gefeiert. „Die Mitarbeiter gehen gemeinsam zum Essen, und am Nachmittag ist der Betrieb geschlossen“, gibt Marion Hahn Auskunft über die Faschings-

Gewohnheiten.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.