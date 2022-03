Fast zwei Lkw-Ladungen für Ukraine gesammelt

Viktoria Ignac betreibt mit ihrem Mann eine Import-Export-Firma in Waidhofen, neben dem Geschäft von Christian Berger. Als der Ukraine-Krieg ausbrach, war es für sie selbstverständlich, ihren Landsleuten zu helfen. Mit Unterstützung des Waidhofner Unternehmers wurde die Sammlung von Hilfsgütern organisiert. Der erste Lkw startete am Dienstag in Richtung Ukraine.

„Ich stelle nur meine Halle zur Verfügung, damit die Waren trocken gelagert werden können. Um den Lkw, der die letzte Lieferung aus der Ukraine brachte, nicht leer zurückfahren zu lassen, wurde mit der Sammelaktion begonnen. Mittlerweile sind schon Waren auf Lager, die vermutlich zwei Lkw füllen können,“ sieht Christian Berger es als völlig normal, seiner Nachbarin zu helfen. Außerdem seien auch schon mehrere Familien aus dem Krisengebiet nach Waidhofen geholt worden, die hier Unterkunft bekommen hätten. „Die Bereitschaft der Menschen, zu helfen, ist sehr groß. Egal, ob es sich um Sachspenden oder auch um Geld handelt. Alle wollen helfen, das Leid der Geflüchteten zu lindern.“

Waidhofner wollen Menschen in Ukraine helfen

Im 15-Minuten-Takt fahren die Autos bei der Lagerhalle vor, um ihre Spenden abzugeben. Decken, Schlafsäcke, Mineralwasser oder Lebensmittel, aber auch Medikamente und Verbandsmaterial sind dabei. Die Waren werden unter anderem von den ukrainischen Helfern entgegengenommen und auf Paletten verpackt. Eine davon ist Marina Klevtsova, die im NÖN-Interview ihre Lage schildert: „Ich habe am 26. Februar meine Söhne und meine Katze ins Auto gepackt und wir sind losgefahren. Ich hatte das große Glück, hier in Waidhofen eine Unterkunft zu bekommen.“ Sie war in Kiew Geschäftsfrau und hatte Wohnungen für Touristen vermietet. Angst und Ungewissheit, was ihr die Zukunft bringt, sind ihr ins Gesicht geschrieben. „Wir konnten es nicht glauben, dass es zu einem Krieg in unserer Heimat kommen würde. Auch als wir die Bilder von den Panzern gesehen haben. Wir konnten es nicht glauben!“

Von Waidhofen aus möchte sie nun etwas für ihre Mitmenschen in der Ukraine tun. Der Bedarf an Windeln, Hygieneartikeln, Lebensmitteln, aber auch Kerzen und Batterien ist sehr groß. Und sie ist überwältigt von der Spendenbereitschaft. „Waidhofen ist doch eine so kleine Stadt. Es ist kaum zu glauben, wie viele Spenden wir hier schon bekommen haben. Die Menschen sind alle so nett und freundlich“, ist Klevtsova sichtlich gerührt.

Zusammenarbeit wird groß geschrieben

Viktoria Ignac lebt bereits seit sieben Jahren in Österreich. „Mein Mann wird bei dem Transport mitfahren“, erklärt Ignac am Montag im Gespräch mit der NÖN, „damit wir auch sicher sein können, dass die Waren an den richtigen Stellen ankommen. Vor allem die Kinderdörfer brauchen Unterstützung. Es ist auch geplant, die Waren dann teilweise mit Zügen weiter zu transportieren. Aber den genauen Ablauf kennen wir auch nicht, das kommt dann auf die aktuelle Lage an,“ erklärt Viktoria Ignac.

Die Sammelstelle in der Südtirolerstraße 3 in Waidhofen bleibt auch weiterhin offen bzw. wird regelmäßig besucht, um Spenden, die auch vor den Toren abgestellt werden können, in Empfang zu nehmen.

Und trotz kleiner Sprachbarrieren funktioniert die internationale Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen Österreich und der Ukraine hervorragend.

