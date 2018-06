Feuerwehrjugendlager ging in Kautzen über die Bühne .

Das Bezirksfeuerwehrjugendlager fand am vergangenen Wochenende in Kautzen statt. Über 100 Feuerwehrjugendliche nahmen daran teil, und maßen sich am Samstagnachmittag bei den Bezirksfeuerwehrjugendbewerben am Kautzener Sportplatz.