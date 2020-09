Gerade in der Anfangszeit war das Engagement zahlreicher ehrenamtlicher Helfer ausschlaggebend. Vereine wurden gegründet um tatkräftig bei der Integration zu unterstützen. Mittlerweile ist die Zahl der Geflüchteten im Bezirk stark zurückgegangen.

Vitis: Statt 40 nur mehr sieben Asylwerber

In Vitis waren es einst rund 40 Asylwerber aus neun verschiedenen Nationen. Heute sind davon nur mehr sieben übrig geblieben. Der Rest verteilte sich in der Region oder zog in Städte wie Wien oder Graz weiter. Einer von den Gebliebenen ist Mohammed Yousif. Er flüchtete im August 2015 aus dem Irak und kam nach Österreich. Aufgrund religionskritischer Aussagen machte er sich zur Zielscheibe der regierungsnahen Miliz. „Ich wurde verfolgt und eines Nachts kamen sie sogar zur mir nach Hause“, erklärt Yousif.

In Unterwäsche und nur mit etwas Geld und einem Reisepass war er zur Flucht gezwungen. Nach einer einmonatigen Reise erreichte er Österreich und wurde zuerst in Traiskirchen untergebracht. Die erste Nacht musste er wegen überfüllter Zelte auf der Wiese verbringen. Über eine Zwischenstation in Eggern fand der mittlerweile 31-jährige schließlich Ende 2015 ein neues Zuhause in Vitis.

Maßgeblich an seinem Integrationsprozess beteiligt waren Robert Kraner und die Initiative „Willkommen Mensch in Vitis“. „Es zeichnete sich schon früh ab, dass eine große Menge Flüchtlinge auch nach Vitis kommen würde“, erklärt Kraner zur Entstehung der Initiative. „Zahlreiche Menschen meldeten sich unabhängig voneinander, weil schnell klar wurde, dass jegliche Art der Hilfe wichtig sei.“ Unterkünfte wurden organisiert und Deutschkurse angeboten. „Wir wollten allerhand Hilfestellungen geben, um ein geordnetes Zusammenleben garantieren zu können.“ Begegnungstreffen wurden organisiert um Kontakt zwischen den Flüchtlingen und der Bevölkerung herzustellen. Die Asylwerber konnten ihre Geschichte erzählen um Ängste und Vorurteile in der Bevölkerung abzubauen.

Deutsch war Hürde

Eine der größten Hürden zu Beginn war auch für Mohamed Yousif die deutsche Sprache. Anders als die meisten anderen besuchte er kaum Deutschkurse, sondern brachte sich viel selbst mit Youtube-Videos bei. „Wir merkten schnell wie wichtig das Internet für die Flüchtlinge war. Es ermöglichte den Kontakt zur weit entfernten Familie und half beim Lernen der Sprache, weshalb wir über Spenden Webcubes besorgen konnten“, berichtet Kraner.

Eine große Belastung für Yousif war es, nicht arbeiten zu dürfen. Im Irak war er neun Jahre lang Polizist. „Es dauerte über vier Jahre bis ich meinen Asylbescheid bekam. In dieser Zeit durfte ich nicht arbeiten.“ Um trotzdem aktiv zu bleiben trat er der Feuerwehr bei und engagierte sich mit freiwilliger Arbeit. Mittlerweile besucht er die Berufsschule und absolviert eine Ausbildung zum Fleischhauer, eine Profession die für einen Muslimen einige Konflikte mit sich bringt.

„Jemand hat mir ins Gesicht gesagt, ich sei eine Schande für mein Land.“ Mohamed Yousif

Selbst hat er keinen Glauben mehr, doch da er Schweinefleisch isst und wegen seines Berufs auch damit zu tun hat, gab es in der Vergangenheit schon Probleme. „Jemand hat mir ins Gesicht gesagt, ich sei eine Schande für mein Land“, berichtet Yousif bedrückt. Als Polizist will er nicht mehr arbeiten. „Ich möchte keine Waffe mehr sehen und habe genug von Gewalt.“

Nach fünf Jahren wird jetzt mit einer positiven Einstellung auf die Situation geblickt. „Es war anstrengend und zeitaufwändig, aber es war auch ein Gewinn. Wir haben viele neue Freunde gefunden“, schildert Kraner. Für Mohamed Yousif ist das Leben nach langer Zeit wieder in geregelten Bahnen: „Ich bin dankbar in Österreich leben zu dürfen. Ich fühle mich nicht mehr fremd und habe hier ein neues Zuhause gefunden.“