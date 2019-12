Karpfen, Ente, Gans und Truthahn kommen in in vielen Familien zu den Weihnachtsfeiertagen auf den Tisch. Was bekannte Wirte und Köche aus dem Bezirk Waidhofen ihren Familien auftischen, darüber hat sich die NÖN umgehört.

Eine Tradition für sich hat sich etwa in der Familie Strohmer aus Raabs entwickelt, Besitzern und Betreiber des Hotels Thaya. Dort gibt es zwar Fisch, aber keinen Karpfen am Heiligen Abend.

„Traditionsgemäß kommt eine Forelle auf den Tisch“, erzählt Franz Strohmer sen., der auch zu Hause zu Weihnachten am Herd steht. Aber warum gerade eine Forelle? „Weil der Karpfen bei uns dadurch, dass ich Fischer bin, das ganze Jahr über Thema ist. Die Forelle schwimmt nicht in der Thaya und ist für uns etwas Besonderes. Außerdem ist sie einfacher zuzubereiten als ein Karpfen“, erläutert Strohmer.

Größe des Bratens je nach Zahl der Gäste

Das Weihnachtsessen soll schließlich etwas Besonderes und nichts Alltägliches sein. Und weniger Zeit in der Küche und mehr für die Familie ist auch ein Pluspunkt dieses Gerichts. Gegessen wird am Abend im kleinen Kreis. Am 25. Dezember wird dann im Hause Strohmer größer aufgekocht. „Das ist der Tag, wo Verwandte und Bekannte zum Essen kommen. Die Zahl der Gäste schwankt zwischen vier und zwölf, und danach richtet sich dann auch die Größe des Bratens“, sagt Strohmer.

Von der Ente über die Gans bis zum Truthahn reicht das Spektrum, wobei letzterer erstmals vor drei Jahren auf den Tisch kam: „Das war eine große Herausforderung, ohne Hotelküche im Hintergrund wäre das nicht möglich gewesen“, erinnert sich Strohmer. Er rät, sich im Zweifel nicht mit einem zu großen Tier zu überfordern, denn der Stress und die möglicherweise langen Gesichter, wenn der Truthahn dann nicht so wurde, wie er sein soll, seien es nicht wert.

Ganz klassisch geht es bei Haubenkoch Oswald Topf am Heilgen Abend zu Hause bei Tisch zu. „Bei uns gibt es traditionell eine Weihnachtsgans und als Vorspeise geräucherten Waldviertler Karpfen“, sagt Topf. Gegessen wir im engen Familienkreis gegen 18 Uhr.

Verantwortlich für die Zubereitung ist, wie könnte es anders sein, natürlich der Haubenkoch selbst. Am 25. und 26. Dezember steht Oswald Topf dann wieder in seinem Landgasthof in Kaltenbach bei Vitis in der Küche, damit seine Lokalgäste auch in den Genuss eines Weihnachtsessens vom Haubenkoch kommen können.

„Lassen uns heuer bewirten“

Ganz anders wird Weihnachten heuer kulinarisch für die Familie von Kirchenwirt Klaus Jöch verlaufen: „Wir sind mit den Kindern auf Skiurlaub, da lassen wir uns am Heiligen Abend bewirten.“ Sonst gibt es bei den Jöchs zu Weihnachten verschiedene Gerichte, zu Mittag meist nur Suppe, am Nachmittag oft Schnitzel. Ein fixes Weihnachtsgericht, das Jahr für Jahr gekocht wird, gibt es bei Jöch jedoch nicht: „Wir sind nicht die klassischen Karpfen- und Gansel-Menschen.“

Am Christtag, an dem in vielen Familien oft für die Verwandtschaft aufgekocht wird, greift die Familie Jöch seit jeher auf die Gastronomie zurück: „Wir haben unser Lokal an diesem Tag geschlossen und gehen zu einem Wirten essen“, erzählt Jöch.

Kinder essen keinen Karpfen

Bei Maximilan Breuer, Betreiber des Gasthauses „Zum Max“ in Groß Siegharts steht am Heiligen Abend Fisch am Speiseplan – aber nur in Form von Fischstäbchen. „Die Kinder essen keinen Karpfen, haben ihn auch noch nie probiert. Ich mache mir manchmal selber ein Stück dazu“, erzählt Breuer. Zusätzlich gibt es Garnelen und Truthahnbrust. Am 25 und 26. Dezember hat Breuer sein Lokal wieder geöffnet. „Wir sind dann abends oft bei den Kindern eingeladen, dort gibt es meistens eine kalte Platte.“