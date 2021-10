Freitesten beim Arzt nicht erlaubt

Aufgepasst beim „Freitesten“ aus der Quarantäne: Nicht nur, dass PCR-Tests von Ärzten oder Apotheken dafür sowieso nicht gültig sind (die NÖN berichtete in der Vorwoche), sondern man macht sich auch strafbar, wenn man für einen solchen inoffiziellen Test während einer aufrechten Quarantäne sein Haus oder seine Wohnung verlässt.

Denn laut Auskunft des Büros von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig ist das Verlassen des Hauses in Quarantäne nur in ganz wenigen Ausnahmefällen gestattet – darunter auch das Durchführen eines PCR-Tests zwecks Freitestung in einer offiziellen Teststraße wie jener in Zwettl.

Das Aufsuchen von Ärzten oder Apotheken ist hingegen nicht erlaubt, wer dies dennoch tut, um sich dort testen zu lassen, riskiert eine Anzeige und setzt zudem andere Personen einer Ansteckungsgefahr aus.

Die Teststraße in Zwettl ist extra so ausgelegt, dass die Tests so kontaktarm wie möglich erfolgen, man bleibt im Auto sitzen und trifft keine anderen Personen („Drive In“).

Inzidenz überschritt 500er-Marke

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen bewegt sich weiter auf hohem Niveau. In den vergangenen Tagen kratzte die Sieben-Tages-Inzidenz an der 500er-Marke, am 22. Oktober wurde mit 501,4 der bisherige Spitzenwert erreicht. Aufgrund der Impfquote im Bezirk würden ab einer Inzidenz von 700 Ausreisetests drohen.