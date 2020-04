Ein Virus stellt das Leben auf den Kopf. Viele Dinge der alltäglichen Routine sind derzeit nicht möglich – dazu zählt auch der regelmäßige Besuch beim Friseur. Während sich das beim Kunden schlimmstenfalls in Wildwuchs oder farblicher Veränderung am Kopf bemerkbar macht, kämpfen die Friseure ums wirtschaftliche Überleben.

Kurzarbeit kaum möglich

„Alles steht. Wir dürfen nicht arbeiten, haben also keine Einkünfte“, bringt es Gerlinde Ciboch, Friseurin in Groß-Siegharts und Bezirksvertrauensperson, auf den Punkt. „Die Kosten laufen aber weiter. Das ist keine einfache Situation.“ Auch für ihre Mitarbeiter, die sie, wie viele andere Friseure, beim AMS melden musste. Schweren Herzens, wie sie betont: „Für sie ist es tragisch. Sobald ich wieder arbeiten darf, stelle ich sie auch wieder ein. Aber Kurzarbeit ist in unserer Branche derzeit keine Option, weil ja überhaupt nichts zu tun ist. Es gibt auch nichts, was wir jetzt aufarbeiten könnten, Dinge, die sonst eher liegenbleiben. Außerdem laufen bei der Kurzarbeit ja Lohnkosten weiter, wenn auch geringer.“

„An manchen Tagen fragst du dich schon, wie es weitergehen soll. Aber du kannst eh nur das Beste aus der Situation machen.“ Gerlinde Ciboch

Zu viel Bürokratie

Finanzielle Unterstützung gibt es – einerseits durch den Härtefallfonds, zusätzlich gibt es auch vom Land Niederösterreich Unterstützung. „Der bürokratische Aufwand, um dafür anzusuchen, ist aber sehr hoch. Es gibt seitenlange, teils undurchsichtige Formulare, durch die du dich kämpfen musst“, schildert Ciboch. „Und dann gibt es noch die Entscheidung: Wofür suche ich an? Was ist besser?“ Das Thema wird unter Friseuren gerade sehr stark diskutiert. „Im Endeffekt werden wir aber erst hinten raus sehen, was wirklich ist, wieviel wir bekommen …“

Arbeiten am Salon

Für Ciboch und ihre Kollegen geht es dabei aber um den wirtschaftlichen Fortbestand – und die Probleme werden größer, je länger der aktuelle Zustand anhält. „An manchen Tagen fragst du dich schon, wie du das alles schaffen sollst, wie es weitergehen soll“, seufzt sie, hat ihren Optimismus aber nicht verloren. „Du kannst eh nur das beste aus der Situation machen. Ich für meinen Fall habe zum Beispiel mein Geschäft neu ausgemalt. Das hatte ich schon länger geplant, und jetzt war Zeit dafür.“ Auch andere Friseure nutzen die Coronakrise, um ihre Salons optisch auf Vordermann zu bringen. „Damit sie nach der Krise wieder voll durchstarten können.“

Stylingtipps via Telefon

Wieder loslegen zu können, das würde nicht nur den Friseuren taugen, sondern auch den Kunden. Durch die Renovierungsarbeiten in den Salons erweckt man auch die Aufmerksamkeit bei Passanten. „Sie sind sehr einsichtig, aber natürlich fragen sie, wann sie wieder kommen dürfen“, erzählt Ciboch, die telefonisch auch schon einmal Stylingtipps gibt. „Bei Fragen beraten wir natürlich gern, wenn schon Haareschneiden nicht drin ist.“ Bei Bedarf versorgt man die Kunden auch mit verschiedenen Produkte, stellt sie vor die Tür.

„Umso mehr Menschen sich an die Vorgaben halten, desto schneller werden wir das alles durchgestanden haben“, betont Gerlinde Ciboch und hat zum Abschluss auch noch einen kleinen Trost für die Kunden, die man jetzt enttäuschen muss: „Wir Friseure werden nach der Coronakrise auch nicht anders aussehen. Wir kommen ja auch zu keinem Friseur, und selbst kann man sich höchstens Farbe auftragen.“