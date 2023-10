Der 49-Jährige war aus unbekannter Ursache im Freilandgebiet von Vitis in seinem Heimatbezirk Waidhofen an der Thaya plötzlich von einem Feld auf die Fahrbahn gelangt, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich in einer Aussendung.

Der tschechische Chauffeur konnte trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht verhindern. Der Fußgänger starb noch an der Unfallstelle.