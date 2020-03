„Das Rathaus bleibt geschlossen, aber die Mitarbeiter sind per Mail oder Telefon erreichbar. In der Früh tagt der Krisenstab, wo wir uns über die Details des Notbetriebs unterhalten werden“, erklärt der Waidhofner Bürgermeister Robert Altschach. Dabei gehe es unter anderem auch darum, wie die Zustellung des „Essens auf Rädern“ weiterhin erfolgen kann und welche Vorsichtsmaßnahmen man ergreifen kann. Aber auch der Gemeindebetrieb muss neu geregelt werden: „Wir müssen den Betrieb auf das Notwendigste herunterfahren. Termine im Rathaus gibt es nur noch in dringenden Fällen und gegen Voranmeldung“, stellt Altschach klar.

Bauhof: Alles außer Kläranlage und Wasserversorgung „gestrichen"

In der Stadtgemeinde Groß Siegharts sieht es ähnlich aus. Das Amt läuft im Notbetrieb, Parteienverkehr gibt es nur in dringenden, nicht aufschiebbaren und nicht anderweitig abwickelbaren Fällen, und auch der Bauhof-Betrieb wird eingeschränkt: „Es sind nur die Leute da, die für den Betrieb der Wasserversorgung und der Kläranlage erforderlich sind. Alles andere ist gestrichen“, sagt der neue Bürgermeister Ulrich Achleitner.

Wer Hilfe braucht, soll Gemeinde anrufen

Die Bürger seien bereits über alle denkbaren Kommunikationskanäle von Mail bis zu sozialen Medien informiert worden. Wer zu Hause ohne Unterstützung von Angehörigen, Nachbarschaftshilfe oder eines Pflegedienstes ist und Hilfe benötigt, kann sich an die Gemeinde wenden: „Wir organisieren dann etwas für diese Leute“, verspricht Achleitner.

Auch in der Stadtgemeinde Raabs gelten die gleichen Einschränkungen. „Wichtig ist, dass auch und gerade in Krisensituationen das Gemeindeamt zur Verfügung steht, auch wenn es nicht in jedem Fall persönlich von Angesicht zu Angesicht möglich ist“, stellt Bürgermeister Rudolf Mayer klar.

In den übrigen Gemeinden des Bezirks gelten die gleichen Beschränkungen. Auf mehreren Gemeindehomepages wird bereits darauf hingewiesen.

Bezirkshauptmannschaft schließt Bürgerservice

Genauso wie die Gemeinden ihren Parteienverkehr auf ein Minimum reduzieren, gelten auch an der Bezirkshauptmannschaft vergleichbare Einschränkungen. „Persönlichen Kontakt gibt es grundsätzlich nur mehr bei dringenden Anliegen. Die Bürgerservicestelle bleibt geschlossen“, kündigt Bezirkshauptmann Günter Stöger an.

Ein Aushang beim Eingang weist auf die Einschränkungen und die Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme hin. Auch die Zahl der anwesenden Mitarbeiter will man in der Bezirkshauptmannschaft reduzieren. „Priorität hat jetzt die Gesundheitsabteilung, die soll rund um die Uhr besetzt sein“, stellt Stöger klar.