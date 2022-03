Großartiges Ergebnis bei Funkleistungsabzeichen

Nach einem Jahr pandemiebedingter Pause fand der 22. Bewerb um das NÖ Feuerwehr-Funkleistungsabzeichen statt. Aus dem Bezirk Waidhofen waren 23 Teilnehmer mit dabei. Fünf von ihnen schafften es unter die ersten zehn Plätze.

Aus ganz Niederösterreich traten 297 Männer und Frauen beim Bewerb an. In den Bewerbsdisziplinen „Arbeiten mit dem Digitalfunkgerät“, „Verfassen und Absetzen von Funkgesprächen“, „Lotsendienst“, „Arbeiten in der Einsatzleitung“, „Lagemeldung“ und „Fragen aus dem Funkwesen“ mussten mindestens 200 von 300 Punkten erreicht werden, um das Bewerbsziel zu erreichen.

23 Teilnehmer aus dem Bezirk Waidhofen wurden seit Mitte Jänner von den Mitgliedern der Funkgruppe Waidhofen auf diesen Bewerb vorbereitet. 22 von ihnen können sich nun über das heiß begehrte Abzeichen freuen. Besonders erfolgreich war Thomas Stögerer von der FF Windigsteig. Er erreichte die Höchstpunkteanzahl von 300 Punkten und zusätzlich 24 Zeitgutpunkte. Mit diesem Ergebnis schaffte er es auf den landesweiten vierten Platz. Ebenfalls 300 Punkte erreichte Thomas Haidl von der FF Kautzen (19 Zeitgutpunkte), er erzielte damit Platz sechs. Mit 298 Punkten schafften es Thomas Zaussinger (FF Thaya), Bernhard Bräuer und Marvin Blei (beide FF Kautzen) unter die ersten Zehn.

