Handy ist großer Feind der Bewegung bei Kindern

Der Bewegungsmangel bei den Kindern hat sich in den zwei Jahren der Corona-Pandemie verschlimmert. Das bestätigen sowohl Ärzte, Pädagogen und Vereinsfunktionäre, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Aber: Mit etwas Einsatz sind die Mängel, die sich bei Kondition und Koordination eingeschlichen haben, als auch die Kilos, die dazugekommen sind, wieder wettzumachen. Auch die Eltern sind dabei gefragt.

Kinderärztin Claudia Uttenthaler aus Waidhofen kennt den Bewegungsmangel der Kinder und Jugendlichen gut: „Tendenziell steigt bei vielen der Body-Mass-Index, während die motorische Geschicklichkeit abnimmt. Auch die soziale Isolation führt zu Problemen. Das war schon vor Corona so und hat sich jetzt verstärkt.“ Es gab in den vergangenen Monaten kaum Schulsport oder ein aktives Vereinsleben. Dadurch sei der Medienkonsum nochmals gestiegen – auch schon bei Kleinkindern. „Jene Kinder, die sich gerne bewegen, haben unter dieser Situation sehr gelitten“, sagt Uttenthaler, die sich für den Herbst ein ordentliches Konzept wünscht, damit es nicht wieder zur sozialen Isolation bei den Kindern und Jugendlichen kommt. „Da gibt es durchaus noch einen politischen Handlungsbedarf.“

Regelmäßige sportliche Aktivitäten wurden während der Corona-Pandemie an der Sportmittelschule Waidhofen angeboten. „Durch unsere Mehrstunden im Sport war das möglich“, sagt Direktor Oswald Farthofer, „Das hat sehr viel für die körperliche Fitness und die Gesundheit der Kinder gebracht.“

Trotzdem sei bei vielen Kindern ein Rückgang von Kondition und Motorik zu bemerken – vor allem bei jenen Kindern, die nicht in Sportvereinen aktiv sind. „Daheim haben sie ja mehr Zeit mit ihren digitalen Medien verbracht.“ Diese Medien sollen seitens der Schule jetzt auch dazu genützt werden, um den Kindern sportliche Betätigungen anbieten zu können. Derzeit werde dazu an einer „Digitalisierungs-Offensive“ gearbeitet. „Ab Herbst sollen den Kids via Internet Übungsvideos zur allgemeinen körperlichen Mobilisierung bereit gestellt werden. Wir sind überzeugt, dass wir damit die Kinder in ihrem Zeitgeist erreichen“, verrät Farthofer.

Online-Trainings wurden sehr gut genützt

Bei vielen Kindern fehle nämlich der Anreiz für Bewegung. „Die Eltern gehen arbeiten und können oft aus Zeitmangel den Kindern hier kein Vorbild sein. Das macht mir Sorgen, denn es geht ja auch um die psychische Gesundheit. Fehlt die Motivation, dann fehlt auch die Lebensfreude“, ist Farthofer überzeugt. Daher will man die Eltern verstärkt unterstützen. Denn: „Sport ist einfach ein Treiber von Bildung und ein nicht bewegtes Kind wird krank“, zeigt der Direktor auf. „Schule vermittelt auch Lebensbildung. Erst kommt die Motivation, dann die Begeisterung.“

Das unterstreicht Doris Haider, Sektionsleiterin für Sportakrobatik beim USV Dobersberg. Hier starteten viele nach der Corona-bedingten Pause neu durch und von jenen, die pausieren mussten, wurde der Neustart heiß ersehnt. „Wir haben gesehen, dass bei vielen Mitgliedern die Muskeln abgebaut haben und nicht alle den Leistungsstand wie vor Corona haben“, berichtet Haider. Für motivierte Kids sei es kein Problem, diese Mängel wieder aufzuholen. „Schwieriger wird das bei Kindern, die sich sowieso nicht so gerne bewegen.“

Laut Haider ist der größte Feind von Bewegung das Handy. „Die Vorbildwirkung der Eltern wäre in Sachen Bewegung gefragt, nicht nur im Umgang mit Handy und Tablet.“ Diese Medien können aber auch für sportliche Anreize sorgen. „Wir haben während der Lockdowns Onlinetrainings angeboten und diese kamen gut an.“

Derartige Online-Trainings wurden auch vom SV Waidhofen den Nachwuchs-Kickern angeboten. „Die Corona-Zeit war für alle eine Riesenherausforderung. Wir haben uns aber bemüht, die Kinder in Bewegung zu halten, und das hat gut funktioniert“, sagt Nachwuchsleiter Michael Frank. Da der Trend zu weniger Bewegung allgemein zunehme, komme dem Breitensport eine immer wichtigere Aufgabe zu. „Wir vermitteln nicht nur Freude an der sportlichen Betätigung, sondern auch Teamgeist.“

Dass diese Vereinsarbeit sich positiv auswirke, bestätigt Schulsport-Bezirkskoordinator Christian Lamatsch: „Bei Kindern, die nicht in Vereinen aktiv sind, sinkt das körperliche Niveau seit Jahren. Es gibt immer mehr übergewichtige Kinder, die konditionsmäßig schlecht beieinander sind.“ In den Schulen wird versucht, diese Mängel wieder aufzuholen. „Das braucht aber auch Unterstützung von zu Hause.“

Unterstützung kommt von der Stadtgemeinde Waidhofen. „Mit dem beliebten Motorikpark, den vielen Kinderspielplätzen und dem Hallenbad stehen für unsere Familien viele Bewegungsmöglichkeiten bereit. Auch der von vielen gewünschte Eislaufplatz ist im Laufen“, sagt Bürgermeister Josef Ramharter.

