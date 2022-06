Herausforderungen im vergangenen Schuljahr gut gemeistert

Werbung Baureportage Stögerer Ein Haus für Bienen

„Das vergangene Schuljahr war natürlich wieder ein sehr herausforderndes. Was mich aber ganz besonders freut, ist, dass sich unsere Schulen trotzdem an vielen Wettbewerben beteiligt haben und Auszeichnungen erreichen konnten. Ich sehe das als Beleg für die gute Qualität der Schulstandorte in der Bildungsregion und für das hohe Engagement der Pädagogen“, blickt Bildungsmanager Alfred Grünstäudl auf das Schuljahr 2021/22 zurück.

Die Bedingungen und Maßnahmen in die Praxis umzusetzen sei mit erheblichem Aufwand verbunden gewesen, betont Oswald Farthofer, Direktor der Neuen Mittelschule Waidhofen. „Ohne den großen, persönlichen Einsatz meiner Kollegen, die teilweise bis spät abends für die Schüler erreichbar waren, wäre das nicht zu meistern gewesen“, lobt Farthofer, dass großteils „Hybrid unterricht“ angeboten wurde bzw. erforderlich war. „Auch der Verwaltungsaufwand war enorm. Wir hatten über 1.000 Covid-Tests pro Woche zu bewältigen. Ohne die Unterstützung unserer Sekretärin wäre das nicht möglich gewesen.“

Von der Behörden würde sich Farthofer ein wenig Autonomie für die Schulen wünschen. „Es wäre wahrscheinlich für alle einfacher, wenn man den Schulen gewisse Entscheidungsrechte einräumte. Wenn man nicht auf einen Bescheid warten muss, sondern, wenn es die Situation erfordert, gleich reagieren und ein umsetzbares Konzept erstellen kann.“

Bestreben, wieder zur Normalität zu kommen

„Wenn wir die Möglichkeit hatten, uns auszusuchen, ob wir Distance-Learning oder Präsenzunterricht wollen, sind die meisten Schüler in die Schule gekommen. Wir haben das Bestreben, wieder zurück zur Normalität zu kommen. Zwei Klassen sind auch gerade auf Sprachwoche in London und Rom“, schildert Valentina Erla, Schulsprecherin am Gymnasium Waidhofen, wie sie und ihre Schulkollegen das Schuljahr erlebt haben. Die Situation in den Klassen selbst sei manchmal „etwas angespannt“ gewesen, im Großen und Ganzen haben die Schüler die Situation jedoch als „nicht so schlimm“ empfunden, und durch die Nutzung der Social-Media-Möglichkeiten habe es auch keine gröbere Vernachlässigung der sozialen Kontakte gegeben. „Wir nutzen jetzt aber schon wieder die Gelegenheit, uns zu treffen und unsere Jugend zu genießen“, stellt Erla fest.

Seitens des Elternvereins sei das vergangene Schuljahr beschwerdelos über die Bühne gegangen, bestätigt Melanie Sauer, Elternvereins-Obfrau der Wirtschaftsakademie Waidhofen. „Wir konnten natürlich unsere Jahreshauptversammlung nicht abhalten. Beim Elternabend hatte ich jedoch die Gelegenheit, unseren Verein zu präsentieren, und auch bei der Maturafeier war es uns möglich, eine Spritzerbar zu betreiben. Jetzt versuchen wir, die Schüler bei den nachzuholenden Sport- und Sprachreisen zu unterstützen. Gröbere Probleme wurden an uns jedoch nicht herangetragen“, blickt Sauer zuversichtlich auf das kommende Schuljahr.

Administration

war hoher Aufwand

Die hohen Corona-Zahlen und Infektions-Wellen zu Beginn des Schuljahres waren auch in der HTL Karlstein nur wenig spürbar. „Natürlich hatten auch wir immer wieder Absonderungen einzelner Schüler, es war jedoch nie erforderlich, ganze Klassen zu sperren. Auch konnten wir Präsenzunterricht durchführen, vor allem in den fachpraktischen Unterrichtsgegenständen“, erläutert Wolfgang Hörmann, Direktor der HTL Karlstein.

Als hohen Aufwand sieht er die administrative Bewältigung der PCR-Tests und Registrierungen, die allerdings ein rasches Handeln begünstigten. Improvisation im Herbst und ein schwieriger Beginn des zweiten Semesters mit Corona-Zahlen, die außer Kontrolle geraten waren, wurden bewältigt. „Seit Ostern ist das Krankheitsgeschehen aus dem Fokus gerückt und man kann wieder alles auf Spur bringen“, spricht Hörmann Gewohnheiten an, die sich während der Pandemie eingeschlichen haben, wie etwa Verzicht auf die mündliche Matura. In einem Ausblick auf das nächste Schuljahr würde sich der HTL-Direktor mehr Schüler wünschen: „Die Betriebe hätten Bedarf an etwa fünf Mal so vielen Absolventen, als wir derzeit haben. Manche unserer Schüler hatten schon seit Jänner Vorverträge in der Tasche, weil sie am Arbeitsmarkt so begehrt sind.“

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.