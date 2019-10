Allerheiligen ist wohl die Zeit im Jahr, in der sich die meisten Menschen mit dem Tod und allem drumherum beschäftigen. Die NÖN nahm dies zum Anlass und holt jene vor den Vorhang, die sich das gesamte Jahr über mit dem Tod beschäftigen. Müssen. Aus beruflichen Gründen.

Horst Groß pflegt Friedhöfe, er holt Verstorbene ab und bettet sie in Särgen, er führt Begräbnisse durch und hebt Gräber aus – und das in den Gemeinden Waidhofen, Waidhofen-Land, Thaya, vereinzelt in Dobersberg und Waldkirchen. Groß war Gemeindearbeiter, fungierte schließlich als Aushilfe in diesem Bereich; seit 2006 ist er ausschließlich als Bestatter tätig. „Manches geht einem schon sehr nah“, erzählt er.

„Respektvoller Umgang ist das Wichtig-ste. Wenn einen der Tod selbst betrifft, kann man auch mitweinen.“ Roland Köck betreibt ein Bestattungsunternehmen in Vitis

„Vor allem bei Jungen und Kindern“, geht ihm ihr Tod schon nah. „Aber wenn man ein gewisses Alter erreicht hat ... ich sage immer: Das ist der Lauf der Zeit“, ergänzt Groß.

Totengräber sind nicht leicht zu finden. In den Gemeinden übernehmen diesen Job meist Bauhofmitarbeiter. „Ich habe seit über einem Jahr eine Totengräber-Stelle ausgeschrieben. Gemeldet haben sich seither drei Bewerber, gepasst hat es aber im Endeffekt für keinen“, schildert Roland Köck, der ein Bestattungsunternehmen in Vitis betreibt. „Das ist kein einfacher Job. Es gibt keine fixen Bürozeiten, man muss extrem flexibel sein. Dazu kommt, dass es ja keine Regelmäßigkeit gibt. Es kann sein, dass es zwei Wochen keinen Todesfall gibt, dann aber gleich an einem Tag mehrere. Da muss ein Totengräber immer parat stehen.“

„Geht nicht von einem Tag auf den anderen“

„Die Arbeit muss schon jemand machen wollen“, sagt indes Groß. „Hineinstoßen darf man niemanden, man muss in den Beruf hineinwachsen. Das geht nicht von einem Tag auf den anderen. Die Arbeit muss schon jemand machen wollen.“ Er hat gerade so viel zu tun, dass er nur spät abends Zeit für das NÖN-Gespräch aufbringen kann. Roland Köck ist seit elf Jahren neben seinem Beruf als Polizist auch als Bestatter tätig und startete damals – ungewöhnlich für die Region – komplett neu, nicht als Nachfolger eines Familienbetriebs.

„Ich komme aus einer Unternehmerfamilie, so war auch für mich klar, dass ich einmal diesen Weg einschlagen werde“, erzählt er. Dass es ihn gerade in die Bestattung verschlagen hat, daran ist sein damaliger Chef bei der Polizei nicht ganz unschuldig. „Weil er das selbst nicht konnte, hat er es immer mir überlassen, Trauernachrichten den Angehörigen zu überbringen. Dabei habe ich gemerkt, dass ich ein Gefühl dafür habe und so ist dann Jahre später auch die Idee geboren, mich als Bestatter selbstständig zu machen“, erzählt Köck. Mit 40 Sterbefällen pro Jahr hat er seine Bestattung begonnen, aktuell behandelt er 100 Sterbefälle pro Jahr, die über das Gemeindegebiet von Vitis und über die Bezirksgrenze hinausgehen.

Routine im Umgang mit Angehörigen kommt dabei nie auf. „Respektvoller Umgang ist das Wichtigste. Wenn einen der Tod selbst betrifft, kann man auch mitweinen“, schildert er. „Man muss sich immer die Frage stellen, wie würde ich es selbst gerne haben wollen.“ Groß spürt, dass er durchaus eine Stütze sein kann, wenn er den Angehörigen schildern kann, „wie’s jetzt weitergeht, oder wenn man ihnen weiterhelfen kann“.