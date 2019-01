Das Rauchen und der Konsum von Spirituosen sind ab 1. Jänner erst ab 18 Jahren erlaubt – für die Wirte bedeutet dies, im Zweifel lieber einmal öfter nach dem Ausweis zu fragen.

Die Gastronomen sehen die neue Regelung entspannt. „Wir haben nur mehr einen sehr kleinen Raucherbereich, den wir sehr gut überblicken können. Wenn hier jemand rein will bzw. sich reinsetzt, der jünger als 18 aussieht, werden wir nach dem Ausweis fragen. Ist der Gast zu jung, muss er den Raucherbereich verlassen“, fasst Tell-Betreiber Stephan Kainz aus Waidhofen zusammen. Die Kontrolle des Alters habe bisher auch gut funktioniert. Dies werde mit der geänderten Altersgrenze genauso sein.

„Schwieriger ist es natürlich im Außenbereich, man kann die Augen nicht überall haben“, schränkt Kainz ein. Prinzipiell findet er die Verschärfung des Jugendschutzgesetztes gut. „Es ist wichtig, dass die jungen Leute nicht um jeden Preis Alkohol und Zigaretten konsumieren“, meint Kainz.

Ähnlich sieht es auch Jürgen Scharitzer vom Café-Restaurant Oswalds in Waidhofen. „Bei uns ist das kein großes Thema, da wir wenig junges Publikum haben. Wenn ein Jugendlicher bei uns Zigaretten kaufen oder alkoholische Getränke bestellen will, muss er uns seinen Ausweis zeigen. Ohne Ausweis gibt es diese Dinge nicht, da sind wir streng, was wohl auch der Grund ist, warum wir diese Leute kaum im Lokal haben“, stellt Scharitzer klar.

In den Schulen wurde das Thema Rauchen schon im Mai geregelt, seitdem herrscht auf dem gesamten Schulgelände absolutes Rauchverbot für Lehrer und Schüler. „Diese Regelung funktioniert. Wer beim Rauchen auf Schulgelände erwischt wird, erhält eine Verhaltensnote und eine Abmahnung. Wir hatten nur einen einzigen Vorfall heuer“, berichtet der Waidhofner HAK-Direktor Rudolf Mayer.

Das Verbot auf Schulgrund führt jedoch mitunter zu einer Verlagerung des Rauchens auf öffentlichem Grund während Freistunden, wenn die Schüler das Schulgelände verlassen dürfen. „Der Stadtpark und der Bereich um die Haltestelle wird zum Rauchen genutzt, das ist schon fast ein Jugend-Treff“, beobachtet der Waidhofner AHS-Direktor Roland Senk. Ein Freibrief zum Rauchen sei dies allerdings nicht. „Wenn wir Schüler unserer Schule dort beim Rauchen beobachten, sprechen wir sie auf ihr Fehlverhalten an, und wenn das nicht fruchtet, informieren wir auch die Eltern“, warnt Senk vor Konsequenzen.

In Karlstein ist neben der HTL auch das Schülerheim eine rauchfreie Zone. Geraucht wird, so Direktor Wolfgang Hörmann, dann eben auf dem Weg zwischen Schülerheim und HTL. „Wir haben auf den Zugängen zur Schule Aschenbecher aufgestellt, damit die Zigarettenstummel ordentlich entsorgt werden können und der Gehweg nicht verunreinigt wird. Das funktioniert einwandfrei“, sagt Hörmann.

Bezirkspolizeikommandant Paul Palisek begrüßt die neuen Jugendschutzbestimmungen: „Ich als Nichtraucher halte es für den richtigen Schritt, Tabakwaren Personen unter 18 Jahren zu verbieten“, stellt Palisek klar. Die Polizei setze auf Information und Prävention. Kontrollen werden während des Streifendienstes und auch bei Schwerpunktaktionen durchgeführt.

„In seltenen Fällen wurden bisher Verstöße gegen die Bestimmungen der Bezirkshauptmannschaft berichtet bzw. zur Anzeige gebracht“, berichtet Palisek. Die Veranstalter bzw. Lokalbetreiber seien kooperativ, es gäbe keine Unterschiede zwischen Festveranstaltern und der Gastronomie. „Die Übergangszeit wird später zu beurteilen sein“, meint Palisek.