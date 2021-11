Keine PCR-Tests am Wochenende: „Höchste Zeit, dass sich etwas tut!“

„Diese Woche keine PCR-Tests verfügbar“: Die Lage im Bezirk Waidhofen ist auch für Nationalratsabgeordneten Martin Litschauer untragbar. „Es herrscht Chaos durch mangelnde Organisation der NÖ. Landesregierung, vom Land NÖ priorisierte Form der PCR-Testung durch den Spar noch immer nicht funktioniert“, führt er aus.

„Es gibt im Bezirk Waidhofen morgen Samstag und dann auch am Sonntag auch keine PCR-Testmöglichkeit auf den Gemeindeteststraßen, keine in den Apotheken und keine bei den Ärzten! Dabei sollte am Montag schon 3 G am Arbeitsplatz gelten und zahlreiche Menschen droht, dass sie sich nicht testen lassen können, weil sie keine Testmöglichkeit vorfinden.“

Litschauer fordere die NÖ Landesregierung bereits seit Wochen auf, endlich die Gemeindeteststraßen mit PCR-Tests auszustatten: „Es passiert aber nichts! Es ist höchste Zeit, dass sich da endlich etwas tut.“