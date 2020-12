Nach dem 6. Dezember soll wieder geöffnet werden, doch einen genauen Fahrplan gibt es noch nicht. Was darf man und was nicht? Diese Frage stellen sich auch die Pfarren. Gottesdienste waren während des Lockdowns zumindest nicht ganz verboten. Mit einer kleinen Schar von maximal zehn Personen durfte die Messe trotzdem gefeiert werden. Wie die Situation dann nächste Woche aussehen wird, fragt sich auch der Waidhofner Dechant, Josef Rennhofer.

„Wie es nach dem Lockdown weiter geht, weiß ich noch nicht. Ich nehme aber schon an, dass größere Gottesdienste wieder möglich sein werden. Das wäre zumindest schön“, schildert er.

Der Hauptgedanke auch nach dem Lockdown bleibt selbstverständlich: Große Menschenansammlungen sind zu vermeiden. Das sollte laut Rennhofer in der Kirche aber kein allzu großes Problem werden. „Der Grund ist jetzt nicht unbedingt, dass wenige Leute in die Kirche kommen. Ich merke eher, dass die Menschen, was Abstand halten betrifft, in der Kirche disziplinierter sind als in den Einkaufszentren“, meint der Dechant.

Die große Herausforderung sei die Frage, wie man gemeinsam feiern und trotzdem Abstand halten kann. „Es wird die große Herausforderung der Zukunft. Ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass man sich in der Kirche zum Friedensgruß noch einmal die Hand geben wird“, sagt Rennhofer.

Vorausschauend werden jetzt die ersten Gottesdienste nach dem Lockdown geplant. Auch Vorstellungsmessen für die Erstkommunion sind angedacht. „Wir haben einen Plan. Was sich aber noch ändern kann, sind die Termine“, erklärt Rennhofer. Wichtig sei jetzt, überhaupt etwas zu planen. In der Hinterhand brauche man aber auf jeden Fall einen Plan B.

„Wir müssen uns jetzt einfach zurücknehmen. Die Feierlichkeiten rund um Weihnachten sollten nicht zu aufwendig werden, und das ist die Herausforderung“, meint der Dechant. Es wird also vermutlich ein „schlanker“ Advent werden. Das soll aber nicht heißen, dass diese Zeit weniger besinnlich sein wird.