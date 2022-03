Konstituierung: Kapeller weiter Vorsitzender

Werbung

Zur Konstituierung und ersten Arbeitssitzung trafen sich die Mitglieder des neu gewählten Bezirksvorstandes des Pensionistenverbandes Waidhofen im Gasthaus Pichler in Vitis.

Leopold Kapeller wird als Bezirksvorsitzender von den Stellvertretern Friedrich Schuh und Ernst Litschauer sowie der Kassierin Brigitte Endresz und dem Schriftführer Franz Schelm unterstützt. Weitere Vorstandsmitglieder sind die Ortsgruppenvorsitzenden.

In seinem Tätigkeitsbericht hob der Vorsitzende die umfangreiche Reisetätigkeit hervor. Derzeit sind drei Reisen in Planung: das Frühjahrstreffen, ein Flug an die Atlantikküste Spaniens ab 19. Mai; die Urlaubswoche in Kaindorf ab 2. Juli und das Herbsttreffen in Istrien ab 25. September. Der Landeswandertag am 3. September in Obergrafendorf stellt ebenso wie die Aktionen zum Osterfest und zum Muttertag einen fixen Punkt im Veranstaltungsprogramm dar.

Ebenso wird wieder das wöchentliche Beratungsservice in Pensions-, Pflegegeld- und Lohnsteuerangelegenheiten im Volksheim Waidhofen angeboten. Auch die Kegler treffen sich wöchentlich.

Verdiente Funktionäre ausgezeichnet

Mit dem „Silbernen Ehrenzeichen des Pensionistenverbandes“ wurden folgende verdiente Funktionäre ausgezeichnet: Anna Amböck (Vitis), Maria Danninger (Dietmanns), Andreas Hitz (Kontrolle), Erwin Jarosch (Waldkirchen), Franz Mantsch (Ludweis-Aigen), Brigitte Myska (Karlstein) und Hedwig Sauer (Waidhofen).

