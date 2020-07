Die Nachricht, dass sie ihr Fitnessstudio aufgrund der Corona-Beschränkungen schließen muss, traf Mrs. Sporty-Betreiberin Tamara Haider und ihre beiden Mitarbeiterinnen Mitte März wie ein Schock.

Größte Angst war Kündigung

„Die größte Sorge meiner Beschäftigten war, dass sie gekündigt werden. Ich sagte, wir schaffen das schon irgendwie anders“, erzählt Haider. Das Corona-Kurzarbeitsmodell gab ihr die Chance, nicht nur ihre Mitarbeiterinnen im Betrieb zu halten, sondern auch ein Online-Kursangebot während des Lockdowns anbieten zu können. Haider entschied sich, vom 22. März bis 21. Juni eine Reduktion der Arbeitszeit auf 20 Prozent zu beantragen, was für jede Mitarbeiterin vier bis fünf Stunden Arbeit pro Woche bedeutete. „Es tat ihnen gut, einmal für ein paar Stunden von zu Hause raus zu kommen, und eine gewisse Tagesroutine beizubehalten“, zeigt Haider einen weiteren Vorteil des Kurzarbeitsmodells auf.

Die meiste Zeit sei zu Beginn für Telefonate mit den Mitgliedern draufgegangen, für die Beratung, wie sie auch zu Hause an der Erreichung ihrer Ziele arbeiten können. Die 45-minütigen Trainingseinheiten teilte Haider zwischen sich und ihren Mitarbeiterinnen auf. „Im Nachhinein betrachtet hätte ich die Arbeitszeit wohl höher ansetzen können. So blieb viel an mir selbst hängen“, resümiert Haider. Dass eine Erhöhung der Stunden möglich gewesen wäre, wusste sie damals aber nicht. Seit 29. Mai ist das Studio wieder geöffnet, die Kurzarbeit ist mittlerweile beendet. Seit einer Woche gibt es eine dritte Mitarbeiterin im Team.

Kurzarbeit sicherte 2.632 Arbeitsplätze im Bezirk

Insgesamt haben im April 255 Betriebe im Bezirk Waidhofen die Kurzarbeit in Anspruch genommen. 2.632 Arbeitsplätze konnten auf diese Weise gesichert werden. Aktuell befinden sich 1.098 Beschäftigte in 95 Firmen in Kurzarbeit. Insgesamt wurden bis 30. Juni 351 Anträge mit 3.696 Mitarbeitern genehmigt (inklusive Verlängerungen). Seit April sinkt die Arbeitslosigkeit, doch trotz Stabilisierung bleibt die Lage weiter kritisch. Ende Juni waren um 36,9 Prozent mehr Personen im Bezirk arbeitslos als im Juni 2019. Gleichzeitig gab es jedoch einen Rekord bei den Arbeitsaufnahmen im Mai und Juni: 337 Personen konnten ihre Vormerkung beim AMS Waidhofen beenden, das sind um 153,4 Prozent mehr Arbeitsaufnahmen als im Vorjahr. Die meisten freien Stellen gibt es im Bezirk in den Bereichen Warenerzeugung (37), Handel (28) und im Baugewerbe (18). Insgesamt wurden in den letzten beiden Monaten 174 Stellen besetzt.