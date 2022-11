Landtagswahl: Kopecek stellt sich der Wahl

Vergangenen Freitag präsentierte Landeshauptfrau-Stellvertreter Franz Schnabl (SPÖ Landesparteivorsitzender) in der Kaminstube Zlabinger in Schwarzenau die Spitzenkandidaten des Waldviertels für die Landtagswahl. Im Bezirk Waidhofen steht Christian Kopecek (Bezirksvorsitzender, Stadtrat in Groß Siegharts) ganz oben auf der Liste im Rennen um die Landtagssitze.

Kopecek sieht eine Anpassung nach oben der Bedarfszuweisung als Unterstützung für die Gemeinden für notwendig. Vehement wehrt er sich gegen den Abbau des Krankenhauspersonals in Waidhofen. „Ich weiß, wie viele Leute von dort nach Zwettl weitergeschickt werden“, so Kopecek. „Wie kommt jemand, der in Fratres lebt, öffentlich ins Krankenhaus nach Zwettl?“ Er wünscht eine Standortgarantie für das Krankenhaus.

Weiters sieht er einen Notstand bei den Pflegeheimen. 230 Betten im ganzen Bezirk seien zu wenig. „Pflege muss vernünftig bezahlt werden, junge Menschen müssen für diesen Beruf gewonnen werden.“ Die notärtztliche Versorgung in der Region sei auch nicht rund um die Uhr gewährleistet. Kopecek: „Sind wir froh, dass es den Notarzthubschrauber gibt, der dann kommt.“

Um der Abwanderung entgegen zu wirken sieht Kopecek eine Anpassung des öffentlichen Verkehrs für notwendig. „Discobus, Sammeltaxis, alles wurde eingestellt“, kritisiert er. Auch die öffentliche Erreichbarkeit der einzigen HTL des Bezirkes in Karlstein findet er unzureichend, das mache einen Schulbesuch dort unattraktiv. Die Teuerung sei ein gegenwärtiges massives Problem für 80 Prozent der Waidhofner, Kinderbetreuung müsse kostenlos sein. „In Groß Siegharts wurde im Gemeinderat die Erhöhung der Kindergartengebühr beschlossen. Ich war dagegen. Falscher Zeitpunkt.“

