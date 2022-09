Lohn vorenthalten: Kein Geld für Tierarzt-Praktikantin

Achtung Falle: „Einen Pflichtpraktikanten zu beschäftigen bedeutet keineswegs, dieser Person keinen Lohn zahlen zu müssen“, zeigt Arbeiterkammer-Bezirksstellenleiter Christian Hemerka auf.

ArbeiterkammerBezirksstellen leiter Christian Hemerka warnt: Wenn Pflichtpraktikanten wie normale Arbeitnehmer eingesetzt werden, müssen sie auch entlohnt werden. Foto: S. Dangl

Anhand des Beispiels einer Praktikantin, die bei einem Tierarzt im Bezirk Waidhofen ein Pflichtpraktikum absolvierte, erläutert Hemerka, wie es nicht sein soll: „In diesem Fall wurde die Praktikantin in den Arbeitsprozess einbezogen und es wurden ihr Weisungen erteilt, welche Tätigkeiten zu verrichten seien, beispielsweise Reinigungstätigkeiten. Obwohl hier also charakteristische Merkmale eines regulären Arbeitsverhältnisses vorlagen, weigerte sich der Tierarzt, auch nur einen Euro zu bezahlen, mit Verweis auf das Pflichtpraktikum“, schildert Hemerka.

Ein Pflichtpraktikum werde durch den Lern- und Ausbildungszweck und nicht durch die Erwerbsabsicht des Unternehmens charakterisiert. Dies zeige sich in der betrieblichen Praxis anhand fehlender Arbeitspflicht, fehlender Weisungsunterworfenheit, am mehrmaligen Wechsel der verrichteten Tätigkeit und der Zuweisung von Tätigkeiten nach dem Wunsch des Auszubildenden, nicht nach den betrieblichen Notwendigkeiten.

Sobald ein Arbeitgeber also einem Pflichtpraktikanten Vorgaben wie konkrete Anwesenheitszeiten und die Ausführung bestimmter Tätigkeiten vorschreibe, sei der Charakter eines Pflichtpraktikums, das sich außerhalb eines Dienstverhältnisses abspielt, nicht mehr erfüllt und eine entsprechende Entlohnung notwendig.

So bitte nicht!

„Ob ein echtes Pflichtpraktikum vorliegt, wird anhand der wahren Verhältnisse beurteilt, also daran, wie das Vertragsverhältnis in der Realität gelebt wird. Ein echter Pflichtpraktikant ist grundsätzlich kein Arbeitnehmer im arbeitsrechtlichen Sinn, es gelten daher für ihn keine arbeitsrechtlichen Bestimmungen, und es gebührt auch kein reguläres Arbeitsentgelt“, erläutert Hemerka. Ob ein „Taschengeld“ bezahlt werde und wie hoch dieses ist, unterliege grundsätzlich der freien Vereinbarung.

Im geschilderten Fall konnte die Tierarzt-Praktikantin aus Sicht der Arbeiterkammer anhand konkreter Arbeitszeitaufzeichnungen und Tätigkeitsbeschreibungen nachweisen, dass eine Eingliederung in den Arbeitsprozess erfolgt war. „Leider zeigte sich der Arbeitgeber absolut uneinsichtig und war nicht einmal bereit, ein Taschengeld auszubezahlen. Daher wird dieser Fall wohl vor Gericht landen. Es ist ärgerlich, wenn der erste Kontakt junger Leute mit der Arbeitswelt so aussieht“, merkt Hemerka an.

Größtenteils seien die Erfahrungen mit Pflicht- und Ferialpraktika im Bezirk positiv, es gäbe aber vor allem in Branchen ohne Kollektivvertrag – wozu auch Tierärzte zählen – immer wieder schwarze Schafe, resümiert Hemerka.

