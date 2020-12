Keine Computerfehler, keine Warteschlangen, keine sonstigen Pannen und nur ein Infizierter: Die „Generalprobe“ für den Covid-Massentest, die freiwillige Testung des Bildungspersonals am vergangenen Wochenende, ging reibungslos über die Bühne.

Von 410 getesteten Lehrern nur einer positiv

Von rund 550 in Frage kommenden Personen waren 410 zum Antigen-Schnelltest erschienen. 409 waren negativ, nur bei einer Person schlug der Antigen-Test an. „Das positive Ergebnis wurde dann mittels PCR-Test bestätigt. Wir konnten die Ansteckung zurückverfolgen“, berichtet Bezirkshauptmann Günter Stöger.

Für die Organisation des Tests, der in der Bezirkshauptmannschaft Waidhofen durchgeführt wurde, war das Bundesheer mit 20 Soldaten verantwortlich, die sich um alles kümmerten, vom Einchecken über die Probennahme bis zum Eintragen und Versenden des Testergebnisses per SMS.

Bei den Massentests für die Bevölkerung am kommenden Wochenende (12. und 13. Dezember) werden die Gemeinden mit Hilfe zahlreicher Freiwilliger für die Abwicklung verantwortlich sein.

Rotes Kreuz schult Personal und stellt Mitarbeiter zur Verfügung

In allen 15 Gemeinden des Bezirks Waidhofen wird es Teststraßen geben (siehe Infobox rechts). Während Freiwillige und Feuerwehrleute sich um die Organisation und den Materialnachschub kümmern, ist das Abnehmen der Abstriche ein Fall für geschultes Gesundheitspersonal wie Sanitäter, Pflegekräfte und Ärzte.

„Das Rote Kreuz schult die Probennehmer ein, und zwar mithilfe eines Onlinekurses und anschließender praktischer Übungen. Das geschieht bis Donnerstag. Am Freitag oder spätestens Samstagfrüh gibt es dann einen Probelauf in den Gemeinden, bei dem sich das Personal gegenseitig testet“, erläutert Bezirkshauptmann und Rotkreuz-Bezirksstellenleiter Günter Stöger. An jeder Teststraße sei ein Rotkreuz-Mitarbeiter anwesend. „Wenn eine Gemeinde zu wenig freiwillige Helfer haben sollte, können wir über das Rote Kreuz zusätzliches Personal zur Verfügung stellen“, verspricht Stöger.

Feuerwehr holt Schutzausrüstung am Wochenende ab

Eine wichtige Aufgabe bei der Durchführung der Massentests kommt auch den Feuerwehren zu. Sie sind unter anderem für die Materiallogistik verantwortlich. Am vergangenen Samstag holte die Feuerwehr Waidhofen die gesamte Schutzausrüstung für alle Gemeinden im Bezirk nach Waidhofen ins Feuerwehrhaus. Am Sonntagvormittag wurde die Verteilung an die Gemeinden besprochen. Um auf Nummer sicher zu gehen, wurden alle beteiligten Mitglieder mittels eines Antigen-Schnelltests getestet.

Kartons an Gemeinden am Montag ausgeliefert

Am Montagvormittag erfolgte die Auslieferung der Schutzausrüstung. Eine Feuerwehr aus jeder Gemeinde holte die Kartons vom Feuerwehrhaus Waidhofen ab und brachte diese in die jeweilige Teststraße der Gemeinde. Im Laufe der Woche werden die Testkits vom Bund an die Feuerwehr ausgeliefert. Sobald diese im Bezirk Waidhofen eintreffen, werden sie so rasch wie möglich an die Gemeinden ausgeliefert.

Nachschub per Behördenfunk

Die weiteren Aufgaben der Feuerwehren bei den Tests erstrecken sich von administrativen Tätigkeiten bei der Anmeldung und der Ergebnisauswertung bis hin zu Ordnerdiensten im Vorfeld der Teststraßen. Sollten in einer Teststraße die Schutzausrüstung oder die Testkits knapp werden oder ein freiwilliger Helfer ausfallen, steht dafür in jeder Teststraße ein Feuerwehrmitglied mit einem Behördenfunkgerät bereit, um sofort Nachschub zu organisieren.