Die NÖN sprach mit Schülern von AHS, HAK und HTL darüber, wie gut sie sich auf die Matura vorbereitet fühlen, und ob sie den Ergänzungsunterricht nutzen.

Katharina Lenz, AHS Waidhofen: „In meiner Klasse haben sich alle zum Ergänzungsunterricht angemeldet, da dies eine gute Möglichkeit ist, mit den Lehrern zu üben und typische Maturaaufgaben zu vertiefen. Besonders hilfreich ist dies für Mathematik. Man kann etwas beruhigter zur Prüfung antreten, da auch in diesem Jahr die Noten aus dem Abschlusszeugnis berücksichtigt werden. Ich habe zwar einen Respekt davor, bin aber nicht sonderlich nervös. Obwohl ich mich jetzt schon gut vorbereitet fühle und der Matura sehr positiv gegenüberstehe, gehe ich mit der Einstellung heran, dass Übung ja nicht schaden kann.“

Clemens Kerschner, HAK Waidhofen: „Was natürlich bei einigen fehlt, ist die Motivation. Wir hatten keinen Abschlussball, wir werden wahrscheinlich keine Maturafeier und auch keine Maturareise haben. Diese Dinge motivieren die Maturanten unter normalen Umständen beim Lernen, wir sind alle immer noch sehr traurig, dass uns diese Erlebnisse entgehen. Unsere Lehrer haben sich aber wirklich bemüht, uns beim Distance-Learning so gut es nur ging zu unterstützen.“

Tobias Jordan, HTL Karlstein: „Wir sind gut mit dem Stoff durchgekommen, da jene Gruppe, die zu Hause war, über die Plattform Microsoft Teams zugeschaltet gewesen ist. Dank dieser hybriden Unterrichtsform hatten alle Schüler die Möglichkeit, dem Unterricht laut Stundenplan zu folgen, Fragen zu stellen und auch aktiv mitzugestalten. Nur in Mechanik haben wir Arbeitsaufträge erhalten.

Der Ergänzungsunterricht ist an unserer Lehranstalt für alle Schüler verpflichtend. Er wird am 5. und 12. Mai in der Schule stattfinden. Geplant sind jeweils zwei Stunden pro Tag für jedes maturarelevante Fach, also Elektrotechnik, Deutsch, Mathematik und Englisch. Verpflichtend angetreten werden muss nur in mindestens drei dieser schriftlichen Prüfungsgebiete. Für die mündliche Matura hat sich bei uns allerdings niemand freiwillig angemeldet.“