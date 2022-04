Moderations-Angebot: Mit voller Begeisterung

Werbung

Begeisterung, bis die Funken sprühen - das verspricht Simone Brodesser bei ihrer nebenberuflichen Tätigkeit als Veranstaltungsmoderatorin. Die 20-jährige Dobersbergerin war bis Oktober 2021 Geschäftsführerin der Waldviertel Akademie und ist seit November für das Tourismus- und Eventmarketing bei „Sonnentor“ verantwortlich. Anfang des Jahres machte sie ihre Leidenschaft zum (Neben-)Beruf und wagte den Schritt in die Selbstständigkeit als Moderatorin. Die NÖN sprach mit ihr über dieses neue Kapitel.

NÖN: Wie kamen Sie zur Moderation?

Simone Brodesser : Als Geschäftsführerin der Waldviertel Akademie durfte ich zahlreiche On- und Offlineveranstaltungen moderieren. Das hat mir stets irrsinnig viel Freude bereitet. Mit meinem Start als Moderatorin auf selbstständiger Basis habe ich den Sprung ins kalte Wasser gewagt und freue mich auf alles, was noch kommt.

Sie können schon einige Referenzen auf Ihrer neuen Homepage nachweisen. Wie kam es zu den Aufträgen bis jetzt?

Brodesser: Ich nehme an, dass vieles durch Mundpropaganda entstanden ist. Bei meinen bisherigen Moderationen durfte ich zudem viele Kontakte knüpfen. Es freut mich mit meiner neuen „digitalen Visitenkarte“ nun ein noch größeres Publikum ansprechen zu können.

Sie machen auch ein Studium „Tourism- & Leisuremanagement“. Wie weit hilft Ihnen das in dem neuen Job?

Brodesser: Durch dieses berufsbegleitende englischsprachige Bachelorstudium an der IMC Fachhochschule Krems konnte ich bereits vieles aus der Event- und Tourismusbranche mitnehmen. Derzeit bin ich im vierten Semester, ein Eventmanagement-Masterstudium, sowie diverse Sprech- und Rhetoriktrainings würden mich nach erfolgreichem Abschluss meiner derzeitigen Ausbildung sehr interessieren. Bei den Moderationen ist die Praxiserfahrung jedoch ohnehin die beste Schule.

Haben Sie sonst irgendwelche Bühnenerfahrungen gemacht?

Brodesser: Auf der Bühne habe ich mich schon immer wohlgefühlt. Ich spiele seit 13 Jahren Klavier und habe regelmäßig Konzerte mitgestaltet, habe vier Jahre lang in der Laienspielgruppe Karlstein Theater gespielt, war Mitglied der Volkstanzgruppe Dobersberg und Schulsprecherin der Handelsakademie in Waidhofen, wodurch ich mir eine gewisse Bühnensicherheit aneignen konnte.

Was macht Ihnen beim Moderieren besonders Spaß?

Brodesser: Für mich ist es unglaublich spannend, bei Events zahlreiche interessante Persönlichkeiten kennenzulernen, in unterschiedliche Themen einzutauchen und meinen Wissensschatz zu erweitern. Es macht mir große Freude, meine Begeisterung an andere weiterzugeben.

Was sind Ihre Zukunftspläne?

Brodesser: Ich freue mich auf jedes neue Projekt, das kommt. Vorerst kann ich es mir noch ganz gut neben Job und Studium einteilen, und das soll auch in nächster Zeit so bleiben. Was die weitere Zukunft betrifft, bin ich selbst sehr gespannt, wo die Reise hingeht.

Wenn einmal ein Fernsehsender anklopfen würde, würden Sie auch nicht nein sagen?

Brodesser: (lacht). Ja, ich würde nicht nein sagen.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.