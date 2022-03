Neue Attraktionen auf Thayarunde

Werbung

Der Thayarunde-Radweg entwickelt auch 2022 neue Attraktionen. Auf den bestehenden Radstrecken werden speziell für Kinder zwei Wegabschnitte zu „Radeln für Kids Strecken“ ausgebaut. Zwischen Waidhofen und Waldkirchen entsteht der „Vicki WaThaWa Weg“, als Hommage an VickyiBaum, der großen Schriftstellerin, zwischen Groß-Siegharts und Raabs der Bertha Beerenbahn-Weg als Hinweis für die Beerenvielfalt im Thayaland. Dazu kommt dann noch als weitere neue Attraktion das Bogenschießgelände Thayana in Oberedlitz.

In Kleinzwettl und Thaya werden derzeit die Erdställe wissenschaftlich untersucht und danach im Haus Hauptstraße 14 als bekriechbarer Modellerdstall nachgebaut. Damit wird ein weiterer Baustein gesetzt für das neue Waldviertler Zentrum für mystische Erdställe und Keller. An derzeit drei Orten wird eifrig getüftelt. Im Erdstalljuwel Kleinzwettl gibt ein Infotafelweg Einblicke in die faszinierende Welt der Wehrkirche und dem darunterliegenden Erdstall. Im einzigartigen Haidlkeller fährt man mit einem Boot in einen Erdstall und beim Haus Hauptstraße 14 entsteht der Zwergengang, der besonders für Kinder neueste Einblicke in diese unbekannte und geheimnisvolle Unterwelt bieten soll.

Im MiTh (Museum im Thayaland) gibt es die Wanderausstellung Zeitzeugen diesseits und jenseits der Grenze gemeinsam mit der renommierten tschechischen Institution Postbellum bis Ende Juni 2022.

„Die erfolgreiche Entwicklung des Thayarunde-Radweges lässt uns noch weitere Einrichtungen wie Rastplätze, Markierungen und weitere Sicherheitseinrichtungen verwirklichen. Das dabei auch die Geschichte immer wieder thematisiert wird, soll uns das Bewusstsein für die Region näherbringen“, denkt Obmann Eduard Köck bereits an die nächsten Schritte, „wir wollen zudem auch mit unserer Workshopserie den Aktivierungsprozess zur Gründung einer Leader Region weiterbringen, Ideen von der Bevölkerung sammeln.“

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.