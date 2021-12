Neue Leitung bei Straßenmeistereien

Personalrochaden gab es bei den Straßenmeistereien Waidhofen und Raabs. In Waidhofen wechselte Betriebsleiter Robert Koppensteiner nach genau zwei Jahren zur Straßenmeisterei Zwettl. Im folgte der 41-jährige Matthias Ruß nach.

Der gelernte Installateur aus Zwettl begann 2003 als Straßenwärter bei der Straßenmeisterei in Zwettl. Von 2015 bis 2020 war er dort als Magazineur tätig. Danach kam er als Straßenmeister-Springer nach Dobersberg. „Das ist die zweijährige Ausbildung und Vorbereitung zum Straßenmeister“, erklärt Ruß. Ein halbes Jahr verbrachte er in Dobersberg und ein halbes Jahr in Raabs. Am 1. November kam er als Springer nach Waidhofen, seit 1. Dezember ist Ruß als Betriebsleiter, sprich Straßenmeister-Stellvertreter, tätig. Die nötige Betriebsprüfung hat er letzten Donnerstag erfolgreich absolviert.

„Das Interesse am Straßenmeister war immer gegeben“, sagt Ruß, „2005 machte ich den Straßenerhaltungsfachmann, 2010 entschied ich mich berufsbegleitend die zweijährige Werkmeisterschule für Hoch- und Tiefbau im Wifi St. Pölten zu machen. Der Unterricht ging Freitag von 14 bis 23 Uhr und den ganzen Samstag. Im Jänner gab es einen dreiwöchigen Block.“ Für die Ausbildung investierte er seinen Urlaub bzw. seine Freizeit und auch eigenes Geld.

Vor ein paar Monaten wusste er noch nicht, wo es örtlich hingeht. Sein neues Einsatzgebiet in Waidhofen muss er erst genau kennenlernen, da er die letzten zwei Wochen mit Prüfungsvorbereitungen beschäftigt war. Das Wissensgebiet ist sehr umfangreich und beinhaltet Baustoffkunde, Politische Bildung, Dienstrecht, Verwaltung, Buchhaltung, Straßenverkehrsverordnung, Landesstraßenforstgesetz, Wasserrecht, Brücken und Vergaben bei Ausschreibungen.

Hohes Verkehrsaufkommen bringt Probleme

Rund 245 Straßenkilometer sind im Waidhofner Einsatzgebiet zu betreuen. Eine besondere Herausforderung sei das erhöhte Verkehrsaufkommen aufgrund der Bezirkshauptstadt, erklärt Straßenmeister Martin Hiemetzberger. „Man ist auch in viele Verhandlungen bei Verkehrs-, Gewerbe- und Baurecht involviert.“ Der erhöhte Verkehr brächte auch mehr Verkehrsprobleme mit sich und verursache auch einen erhöhten Zeitbedarf. Die Sicherheit bei Straßenarbeiten stehe jedoch immer an vorderster Stelle. Auch wenn nur eine Stunde Arbeit anfalle und man dafür zwei Stunden Verkehrsschilder aufstellen müsse, investiere man einfach die Zeit für die Sicherheit der Arbeiter.

Martin Hiemetzberger freut sich, dass der neue Kollege Matthias Ruß die Prüfung so großartig geschafft hat: „Der große Vorteil bei ihm ist, er kennt den Straßenmeisterbetrieb auch von der Seite des Straßenwärters.“

Gesamte Leitung gewechselt

In der Straßenmeisterei Raabs wechselte die gesamte Leitung. Seit der Pensionierung von Straßenmeister Franz Rausch am 1. September ist sein bisheriger Stellvertreter Rainer Hubmayer an der Spitze. Hubmayer war zuvor 15 Jahre Betriebsleiter in Raabs. Er begann seine Karriere im Straßendienst im Jahr 2000 als Betriebsleiter in Allentsteig. Danach wechselte er nach Zwettl, dann Waidhofen und kam letztendlich nach Raabs. Der gebürtige Weinviertler aus der Gegend von Eggenburg hat zwei Kinder aus einer Ehe und lebt jetzt in einer Lebensgemeinschaft in Frauenhofen bei Horn.

Nachfolgender Betriebsleiter ist Jürgen Holnsteiner aus Rosenau bei Zwettl. Der 25-Jährige ist seit vorigem Jahr als Springer in der Bauabteilung tätig. Die ersten sechs Monate verbrachte er zur Einschulung in Raabs, danach war er in Dobersberg. Mit der Pensionierung von Franz Rausch kam er wieder zurück nach Raabs. Jürgen Holnsteiner absolvierte die Baufachschule in Krems, arbeitete eine Zeit lang in der Privatwirtschaft und wechselte dann zur Straßenmeisterei. Auch er bestand am Donnerstag die Dienstprüfung.