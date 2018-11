Die Kleinregion Zukunftsraum Thayaland hat einen neuen Obmann – Eduard Köck tritt die Nachfolge von Reinhard Deimel an.

Der Bürgermeister von Thaya und Bundesratsabgeordnete wurde bei der Generalversammlung im Gemeindezentrum in Thaya am Montag zum neuen Zukunftsraum-Obmann gewählt. „Mit verschiedenen Projekten konnten über 25 Millionen Euro an Landesgeldern in die Region geholt werden. Das soll auch für die Zukunft ein Ansporn sein, gemeinsam an Projekten zu arbeiten“, betont Köck. Beschlossen wurde am Montag ein Fahrradverleihsystem für Elektrofahrräder in allen Gemeinden des Bezirks.

Weiter wird der Zukunftsraum gemeinsam mit der Kleinregion Stadt-Land (Bezirk Gmünd) ein Projekt zur Förderung als „Digitalisierungsmusterregion“ einreichen, und es wird an einem neuen Carsharing-Programm gearbeitet, das die mobile Anbindung der HTL Karlstein verbessern soll. Auch für die Bahntrasse Waidhofen-Schwarzenau gibt es ein Projekt.

Neu ist auch, dass jetzt alle Bürgermeister im Vorstand sind und dort auch einen Arbeitsbereich haben.