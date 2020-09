Auch an Bundesgymnasium, Handelsakademie und der Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe geht der Unterricht am Montag wieder los. Es herrscht überwiegend Freude, dass mit nur minimalen Einschränkungen gestartet werden kann.

Weniger dritte Klassen als im Vorjahr

Bei den Schülerzahlen lässt sich ein leichter Abwärtstrend feststellen. So werden am Gymnasium vier zweite Klassen aus dem Vorjahr auf drei dritte im nun kommenden Schuljahr zusammengefasst. Grund dafür ist laut Direktor Roland Senk der Wechsel einiger Schüler an andere Schulen. Die Mindestanzahl von 75 Schülern für vier Klassen würde dadurch nicht mehr erreicht werden. Die zweiten Klassen des Vorjahres waren nur knapp über der vorgegebenen Zahl. Wie im vorigen Jahr werden allerdings auch heuer wieder drei erste Klassen zustande kommen.

Am Gymnasium kommt das digitale Klassenbuch

Personell gibt es kaum Veränderungen. Einzig die langjährige Englisch- und Mathematiklehrerin Maria Richter verabschiedet sich in ein einjähriges „Sabbatical“ und wird danach in den Ruhestand gehen. Eine Neuerung wird in diesem Schuljahr die Einführung des digitalen Klassenbuchs. Vorbei ist die Zeit des händischen Schreibens. Fehlende Schüler werden in Zukunft in den Computer eingetragen.

Fortbildung im Bereich „E-Learning“

„Wir freuen uns, dass wir mit einem normalen Unterricht starten können“, schildert Direktor Roland Senk. Trotzdem gäbe es im Bereich „E-Learning“ noch einiges zu lernen. Vor allem die Lehrer sollen mehr mit der digitalen Plattform konfrontiert und dafür fit gemacht werden. Zu diesem Zweck wird es schon am zweiten Schultag eine interne Fortbildung geben. Sollte es wieder zu Fernunterricht kommen, will man mit allen Klassen einheitlicher agieren. Alle Lehrer sollten dieselbe Lehrplattform nutzen.

Fernunterricht war eine psychische Belastung

Ein wichtiger Punkt ist für den Direktor auch die soziale Betreuung der Schüler. „Es hat sich im vergangenen Jahr gezeigt, dass der Unterricht von zu Hause aus oder nur mit der halben Klasse eine psychische Belastung darstellt“, berichtet Senk. „Wir überlegen gerade, wie wir die Schüler aufbauen und motivieren können, um ihnen zu zeigen, dass es wieder ein normales Schuljahr wird.“

Neue Lehrer an HAK

privat Als neue Lehrerin in den kaufmännsichen Fächern kommt Brigit Prager and die HAK und Handelsschule.

Im neuen Schuljahr werden zwei neue Lehrer begrüßt. Birgit Prager, die vor ihrer Karenz in Tulln tätig war, wird in den kaufmännischen Fächern unterrichten.

Da bereits seit drei Jahren ein großer Schwerpunkt auf „Digital Business“ gelegt wird, wurde auch ein neuer IT-Fachmann gefunden: Christoph Göschl wird unter anderem Wirtschaftsinformatik und E-Business unterrichten.

Austausch mit ausländischen Schulen

Großer Fokus wird im neuen Jahr auf dem „Erasmus+“ - Projekt liegen. Zum Thema „International Business Behaviour“ wird auf einen Austausch mit ausländischen Schulen gesetzt, und zwar sowohl zwischen Lehrern als auch zwischen Schülern.

privat In mehreren IT-Fächern wird Christoph Göschl an HAK und Handelsschule unterrichten.

„Naturgemäß wird das ganze Projekt stark von der Covid-Entwicklung abhängen“, schildert Direktor Rudolf Mayer. Für den Fall einer erneuten Fernunterrichtphase fühlt man sich bestens gerüstet. „Als ohnehin schon sehr digitale Schule sind wir fast schon prädestiniert für den virtuellen Unterricht.“

„Es gibt noch viele offenen Fragen“

An der HTL Karlstein würde sich eine erneute Umstellung zum Fernunterricht als problematisch erweisen. So wäre die physische Präsenz in Werkstatt und Labor unabdingbar. „Diese Form des Unterrichts ist von daheim aus nicht umzusetzen“, erklärt Direktor Wolfgang Hörmann. „Etwas zu begreifen, hängt mit dem Wort ,greifen‘ zusammen.“ Für die restlichen Fächer fühlt man sich als technische Schule jedoch bestens vorbereitet.

Kritik äußert Hörmann allerdings am Maßnahmenhandbuch, das die Schulen bekommen haben: „Viele Punkte sind schwammig und unausgegoren definiert.“ Was tun, wenn in Wohnorten von Schülern, die teilweise aus verschiedenen Teilen Österreichs kommen, andere Ampelfarben als in Karlstein herrschen? „Es gibt viele offene Fragen, die in diesem Handbuch nicht ausreichend beantwortet sind“, meint Hörmann. Die Klassenzahl werde heuer dieselbe sein wie im Vorjahr, allerdings komme keine erste Klasse in der Fachschule für Mechatronik zustande. Es gab zu wenige Anmeldungen.