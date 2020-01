Besonders groß war die Freude in der ÖVP-Bezirksparteizentrale über den sensationellen Wahlerfolg in Groß Siegharts. Das Team um Spitzenkandidat Ulrich Achleitner und Michael Litschauer hatte es geschafft, in der ehemals roten Hochburg nicht nur die absolute Mehrheit der SPÖ zu knacken, sondern sogar gleich eine Zweidrittelmehrheit an sich zu reißen. Von 37,3 auf 65,3 Prozent legte die Volkspartei in Groß Siegharts zu.

„Diese Ergebnis ist der Wahnsinn, wir haben schon damit gerechnet, dass Achleitner und Litschauer ein gutes Ergebnis erzielen werden, aber mit so einem Erfolg hätten wir nicht gerechnet“, freut sich ÖVP-Bezirksparteiobmann Eduard Köck.

Tolle Erfolge erzielte die ÖVP auch in Kautzen (von 71,5 auf 86,4 Prozent, wobei hier die SPÖ nicht mehr antrat) und Raabs (von 68,7 auf 82,3 Prozent, hier trat die FPÖ nicht mehr an), deutliche Steigerungen waren auch in Vitis, Thaya, Waidhofen-Land und Karlstein drin.

Schmerzlich für die ÖVP war hingegen das Verfehlen des Wahlziels in Waidhofen, wo es Spitzenkandidat Robert Alschach nicht gelang, die absolute Mehrheit, die er 2015 verloren hatte, zurückzuerobern. Die ÖVP verlor in der Bezirkshauptstadt knapp zwei Prozent und liegt jetzt bei 45,7 Prozent.

Verluste gab es auch in Pfaffenschlag (von 86,6 auf 79,5 Prozent), wo heuer wieder die SPÖ antrat.

In Waldkirchen gibt es eine besondere Situation: da außer der ÖVP keine weiteren Parteien antraten, hält die ÖVP dort 100 Prozent.

SPÖ als großer Verlierer der Wahl

Der deutlichste Verlierer der Gemeinderatswahl 2020 ist die SPÖ, die von 21,6 auf 16,8 Prozent im Bezirksergebnis abrutschte. Den schmerzlichsten Verlust erlitten die Roten in Groß Siegharts von 53 auf 28,6 Prozent. Auch in Karlstein (von 22,1 auf 12 Prozent), Thaya (von 22 auf 16,6 Prozent) und Waidhofen-Land (von 12,3 auf 7,6 Prozent) erlitt die SPÖ deutliche Einbußen.

Michael Schwab Bei der SPÖ drehten sich die Gespräche vor allem darum, weshalb man die Wähler wieder einmal nicht richtig erreichen konnte.

„Groß Siegharts ist definitiv schmerzhaft, hier müssen anscheinend in der Vergangenheit Fehler passiert sein. Es ist viel weitergegangen bei der Infrastruktur und anderen Projekten, von denen die Bevölkerung profitiert, auch die finanziell Situation hat sich gebessert, aber anscheinend wurde dies vom Wähler nicht honoriert“, resümiert SPÖ-Bezirksparteivorsitzender Roman Zibusch. Man müsse analysieren, wo die Probleme hier gelegen haben.

Positiv hebt Zibusch einzelne Ortsorganisationen hervor, die Zugewinne erzielen konnten: Dietmanns, Ludweis-Aigen, Pfaffenschlag und Windigsteig. „Trotzdem ist das Ergebnis kein Grund für Jubelgeschrei, wir müssen nachschärfen und daran arbeiten, die Bevölkerung wieder besser zu erreichen“, ist sich Zibusch der schwierigen Lage für SPÖ bewusst.

FPÖ: Trotz Skandalen überschaubare Verluste

Ein angesichts der Ausgangslage mit Ibiza-Skandal und Spesenskandal von Heinz Christian Strache vergleichsweise gutes Ergebnis erzielte die FPÖ. Sie musste zwar knapp drei Prozent (von 13,4 auf 10,5%) einbüßen, doch in einigen Gemeinden konnten die Blauen sogar dazugewinnen, etwa in Dobersberg, wo Spitzenkandidat Martin Langsteiner das Ergebnis von 18,8 auf 20,8 Prozent verbessern konnte und damit das zweibeste FPÖ-Ergebnis im Bezirk einfahren konnte.

Michael Schwab Jubel trotz Verlusten bei der FPÖ: Angesichts der Skandale in der Bundespartei war man im Bezirk Waidhofen mit vergleichsweise geringen Einbußen davon gekommen.

Ein Stimmen-Plus ging sich auch in Gastern (von 7,3 auf 8,7 Prozent), Kautzen (von 8,7 auf 13,6 Prozent) und Pfaffenschlag (von 13,4 auf 14 Prozent) aus. Spürbare Verluste gab es in Groß Siegharts (von 9,8 auf 6,1 Prozent), Karlstein (von 12,1 auf 9,2 Prozent) und Thaya (von 14,1 auf 11,5 Prozent). In der Bezirkshauptstadt Waidhofen konnte die FPÖ ihr Ergebnis mit 23,4 (2015: 23,7%) Prozent halten.

„Die politische Großwetterlage war für die FPÖ in letzter Zeit katastrophal. Wenn uns jetzt jemand seine Stimme gibt, dann nicht, weil FPÖ drunter steht, sondern weil er der dahinterstehenden Person die Stimme geben will“, sagt FPÖ-Bezirksparteiobmann Gottfried Waldhäusl. Sein wichtigstes Ziel in dieser Wahl, die absolute Mehrheit der ÖVP in Waidhofen zu verhindern, ist ihm gelungen. „Der Bezirk Waidhofen ist heute ein Ausnahmebezirk, wir haben wahrscheinlich wieder das beste Ergebnis landesweit“, meint Waldhäusl.

Grüne: Leichte Zuwächse und sensationeller Erfolg in Waidhofen

Leichte Zuwächse gab es bei den Grünen, die im Bezirk allerdings nur in zwei Gemeinden – Gastern und Waidhofen (hier in einem Wahlbündnis mit der Bürgerliste UBL als IG Waidhofen) antraten. Das Bezirksergebnis verbesserte sich leicht von 3,6 auf 4,4 Prozent. Verantwortlich dafür waren die deutlichen Zuwächse in Waidhofen, wo man als „IG Waidhofen“ zusammen mit der UBL 20,8 Prozent der Stimmen für sich verbuchen konnte. 2015 waren es noch 15,9 Prozent. In Gastern verloren die Grünen leicht von 9,6 auf 8 Prozent.

Michael Schwab Die Grünen konnten in der Stadt Waidhofen eine tollen Erfolg verbuchen, allerdings in einem Wahlbündnis mit der UBL.

Für den Bezirkssprecher Martin Litschauer ist vor allem das Waidhofner Ergebnis ein Grund zum Feiern. Denn das Stimmen-Plus bedeutet zwei Mandate mehr, man ist jetzt klar die drittstärkste Kraft in der Stadt mit nur einem Mandat zur FPÖ (sieben Mandate). „Es hat sich gezeigt, dass wir mit unseren Themen die Leute erreichen konnten. Wir waren in der Stadt Waidhofen die Einzigen, die bereit waren, über konkrete Themen zu reden und die Bevölkerung bei der Entscheidung für Großprojekte einzubinden“, sagt Litschauer.

Bürgerlisten erlitten Verluste

Die Bürgerlisten in Waidhofen-Land (von 12,6 auf 7,9 Prozent) und Windigsteig (von 19,9 auf 14,5 Prozent) erlitten diesmal deutliche Verluste – in Waidhofen-Land wohl durch die Zugewinne der ÖVP, in Windigsteig eher durch die FPÖ, die diesmal wieder antrat.

