Führen strengere Maßnahmen zum Erfolg? Mit September wurden die Strafen für Schnellfahren stark angehoben, die Dauer des Führerscheinentzuges verdoppelt. Ob das in Zukunft Wirkung gegen das Rasen zeigt, muss sich erst herausstellen. Die NÖN hat nachgefragt, wo die klassischen Raserstrecken im Bezirk sind.

„Geschwindigkeitsüberschreitungen konnten bereits im gesamten Straßennetz des Bezirkes gemessen werden. Schwerpunkte bilden dabei aber die Hauptverkehrsrouten B2, B5, B30 und die B36“, erklärt Bezirkspolizeikommandant Paul Palisek. Gezielt würde man hier an den neuralgischen Punkten kontrollieren beziehungsweise die Radarboxen platzieren. Letzten Endes bleibe es aber wirklich nur bei den üblichen Geschwindigkeitsüberschreitungen. Mit Straßenrennen oder Ähnlichem habe man im Bezirk bisher keine Erfahrungen gemacht.

„Breite Straßen verleiten oft automatisch zum Schnellfahren. Optische Einschränkungen oder auch Bodenmarkierungen helfen da manchmal bereits.“ Straßenmeister Martin Hiemetzberger

„Grundsätzlich verleiten außerhalb des Ortsgebietes alle geradlinig verlaufenden Strecken über eine gewisse Länge zu überhöhten Geschwindigkeiten und mitunter riskanten Überholmanövern“, meint Bezirkshauptfrau Daniela Obleser. Auch sie verweist auf die Radaranlagen zur Eindämmung des rücksichtslosen Fahrverhaltens. Die Boxen im Bezirk finden sich in Vitis, Nonndorf sowie im Kreuzungsbereich der B5/L59 (Hollenbach/Altwaidhofen). „Im Zeitraum vom 1. Juni bis dato wurden seitens der Bezirkshauptmannschaft Waidhofen rund 460 Verwaltungsstrafverfahren wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen im Straßenverkehr geführt“, berichtet Obleser.

Neuralgischer Punkt: Die Ortseinfahrt

Wenn man die Positionierung der Radarboxen beachtet, fällt auf, dass vor allem an Ortseinfahrten häufig zu schnell gefahren wird. Das Problem zieht sich durch den gesamten Bezirk und beschäftigte schon viele Gemeinden. So zum Beispiel auch Dietmanns. Noch vor dem Ortsschild leben einige Anrainer nahe der Straße. Um etwas Abhilfe gegen den Lärm zu schaffen, steht dort eine 70er-Beschränkung.

Aber auch weiter drinnen im Ort sei das Problem schon des Öfteren aufgefallen. „Es wird immer wieder berichtet, dass vor allem Motorräder durch den Ort rasen und die Straße als Rennstrecke sehen“, schildert Bürgermeister Harald Hofbauer. Als Maßnahme steht aber kein Radar, sondern eine Geschwindigkeitstafel im Ort. „Ob die wirklich hilft, stelle ich jetzt mal infrage, aber sie ist zumindest ein visuelles Zeichen, um ein Bewusstsein für die eigene Geschwindigkeit zu schaffen“, meint der Bürgermeister.

Bauliche Maßnahmen mit einem Kreisverkehr seien bereits im Gespräch gewesen. „Es war aber auch nicht sicher, ob so etwas den Anrainern wirklich hilft und eine Verringerung der Lärmbelastung bringt“, sagt Hofbauer. Nach einer Evaluierung mit dem Land NÖ wurde beschlossen, dass so eine Maßnahme nicht zielführend sei. So bleibt es bei Verkehrs- und Geschwindigkeitstafeln.

Trotzdem sind bauliche Maßnahmen bei Straßenarbeiten im Ort mittlerweile ein beliebtes Mittel, um gegen Raser anzukämpfen. „Wir versuchen öfters, künstliche Engstellen zu schaffen oder auch Pflanzen neben der Straße einzusetzen“, erklärt der Waidhofner Straßenmeister Martin Hiemetzberger. Diese Vorgehensweise würde tatsächlich Wirkung zeigen, weshalb bei aktuellen Arbeiten immer auch Augenmerk darauf gelegt werden würde. „Breite Straßen verleiten oft automatisch zum Schnellfahren. Optische Einschränkungen oder auch Bodenmarkierungen helfen da manchmal bereits“, betont der Straßenmeister.

So geschehen sei dies beispielsweise in Großrupprechts.. In Thaya wurde im Kreuzungsbereich eine Mittelinsel geschaffen, auch um Fußgänger eine sicherere Querung zu ermöglichen. In Zukunft könnten noch weitere belastete Orte, vor allem entlang der viel befahrenen Bundesstraßen, folgen.

Auf den Freilandstraßen sei dagegen aus baulicher Sicht nur wenig zu holen. Breite Straßen und gute Sicht sind schließlich zum sicheren Überholen notwendig. Am Ende fördern sie aber auch den Drang zum Rasen. Ob gerade härtere Strafen der Schlüssel zum Erfolg sind, wird sich zeigen.